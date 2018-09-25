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В убийстве матери троих детей в Таласе признался ее муж...

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- Екатерина Улитина
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По подозрению в убийстве 26-летней женщины задержан ее муж. Об этом VB.KG сообщили в УВД Таласской области.

- Он является уроженцем Таласской области, но уже давно проживал с женой в Бишкеке. Несколько недель назад она приехала в гости к матери в Талас. Следом за ней приехал подозреваемый. В день убийства они остались в квартире матери вдвоем, между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина несколько раз ударил жену ножом и скрылся с места преступления, - рассказали в пресс-службе.

Тело дочери обнаружила мать, когда вернулась домой.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, он уже дал признательные показания. В УВД Таласской области добавили, что мужчину задержали вечером, 24 сентября, в Манасском районе. Он собирался бежать из страны через границу с Казахстаном.

У супружеской пары остались трое малолетних детей. Правоохранительные органы устанавливают их местонахождение.


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URL: https://www.vb.kg/373738
Теги:
МВД, Талас, Таласская область, убийство
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