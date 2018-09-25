На Иссык-Куле собрались руководители органов безопасности стран СНГ

В городе Чолпон-Ата Антитеррористический центр государств-участников СНГ (АТЦ СНГ) при поддержке Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ КР) проводит сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

По сообщению пресс-центра ГКНБ и пресс-бюро АТЦ СНГ, в открытии Сбора приняли участие руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник полиции НОВИКОВ, председатель ГКНБ КР полковник Кадыркулов, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Разаков, Секретарь Совета Безопасности Кыргызской Республики Сагынбаев, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил КР генерал-майор Дуйшенбиев.

Программой Сбора предусмотрено подведение итогов первого этапа совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", проведенного при координирующей роли АТЦ СНГ в период с 4 по 6 сентября т.г. на территориях 7 государств: Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также реализация второго и третьего этапов учения, включающих в себя:

- проведение антитеррористической операции на одном из объектов транспорта, с участием подразделений Службы специального назначения ГКНБ Кыргызской Республики; демонстрация действий МЧС республики по минимизации последствий террористического акта.

- проведение совместной войсковой операции Вооруженных Сил Кыргызской Республики и Центрального военного округа и Вооруженных сил Российской Федерации по блокированию и уничтожению крупного вооруженного формирования террористической направленности, прорвавшегося через границу Кыргызской Республики.

Помимо этого запланировано проведение расширенного заседания Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ с участием представителей научных кругов и общественных организаций. Сборы руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ и проводятся в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма - являются важным элементом системы антитеррористического взаимодействия государств Содружества.

Ежегодно на этой площадке происходит обмен опытом, обсуждаются актуальные вопросы межгосударственного и межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, в формате совместных антитеррористических учений формируются и отрабатываются алгоритмы согласованных действий компетентных органов государств-участников СНГ по противодействию террористическим угрозам.

Участниками двухдневных мероприятий - делегации СГБ Азербайджанской Республики, СНБ и МО Республики Армения, КГБ Республики Беларусь, КНБ и МО Республики Казахстан, ГКНБ Кыргызской Республики, ФСБ, МВД, МО, Генеральной прокуратуры, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, ГКНБ Республики Таджикистан, СНБ Республики Узбекистан, Исполнительного комитета и отраслевых органов сотрудничества СНГ – Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы сорганизованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, Координационного совета генеральных прокуроров, Секретариата Совета министров обороны, Совета руководителей пенитенциарных служб, Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, Межгосударственного авиационного комитета, а также Исполнительного комитета РАТС ШОС, Секретариата ОДКБ, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).