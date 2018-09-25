Шарипов Жусупбек Шарипович

Родился: 27 апреля 1955, с. Кара-Кульджа Кара-Кульджинского района Ошской области Киргизской ССР
Национальность: Кыргыз
Знание языков: кыргызский, русский, узбекский
Семейное положение: Женат, трое детей - два сына и дочь.
Образование:
В 1978 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, специальность - инженер-строитель;
1989-1990 гг. Слушатель Саратовской высшей партийной школы;
Трудовая деятельность:
1978-1979 гг. инженер предприятия "Ошстрой";
1979-1985 гг. мастер, старший прораб Джалал-Абадского строительно-монтажного управления;
1985-1986 гг. инструктор Кара-Суйского РК КП Киргизской ССР;
1986-1989 гг. заместитель председателя исполнительного комитета Таш-Кумырского совета народных депутатов;
1990-1992 гг. заместитель главы Ошского городского совета народных депутатов;
1992-1993 гг. заместитель главы Ошской городской государственной администрации;
1994-1995 гг. начальник Ошского областного управления газового хозяйства;
1995-1997 гг. первый заместитель главы Ошской городской государственной администрации;
1997-1999 гг. заведующий отделом госслужбы и организационной работы администрации президента КР;
1999 г. глава администрации Октябрьского района г. Бишкек;
1999-2000 гг. глава государственной администрации Ошской области;
2000-2002 гг. губернатор Иссык-Кульской области;
2002-2005 гг. глава государственной администрации Джалал-Абадской области;
2007-2009 гг. посол Кыргызстана в Саудовской Аравии и Кувейте, после 2008-го - по совместительству посол в Египте;
В 2014 г. посол Кыргызстана в Саудовской Аравии, Кувейте, Египте и Катаре;
В 2015-м стал послом в Бахрейне по совместительству;
В ноябре 2017 г. назначен послом Кыргызстана в Украине;
Сентябрь 2018 г. одобрен комитетом Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности на пост посла Кыргызстана в Молдове по совместительству.
Дополнительная информация:
Награжден медалью "Данк", "1000 лет эпосу "Манас", "Ош-3000".
В июне 2005 г. был зарегистрирован ЦИК КР в качестве кандидата-самовыдвиженца на должность президента Кыргызстана.
Братья: Жээнбеков Сооронбай Шарипович – президент КР с ноября 2017 г.; Жээнбеков Асылбек Шарипович – экс-торага Жогорку Кенеша КР, депутат ЖК КР от фракции СДПК VI созыва.