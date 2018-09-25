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Шарипов Жусупбек Шарипович

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- Оксана Гут
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Родился: 27 апреля 1955, с. Кара-Кульджа Кара-Кульджинского района Ошской области Киргизской ССР

Национальность: Кыргыз

Знание языков: кыргызский, русский, узбекский

Семейное положение: Женат, трое детей - два сына и дочь.

Образование:

В 1978 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, специальность - инженер-строитель;

1989-1990 гг. Слушатель Саратовской высшей партийной школы;

Трудовая деятельность:

1978-1979 гг. инженер предприятия "Ошстрой";

1979-1985 гг. мастер, старший прораб Джалал-Абадского строительно-монтажного управления;

1985-1986 гг. инструктор Кара-Суйского РК КП Киргизской ССР;

1986-1989 гг. заместитель председателя исполнительного комитета Таш-Кумырского совета народных депутатов;

1990-1992 гг. заместитель главы Ошского городского совета народных депутатов;

1992-1993 гг. заместитель главы Ошской городской государственной администрации;

1994-1995 гг. начальник Ошского областного управления газового хозяйства;

1995-1997 гг. первый заместитель главы Ошской городской государственной администрации;

1997-1999 гг. заведующий отделом госслужбы и организационной работы администрации президента КР;

1999 г. глава администрации Октябрьского района г. Бишкек;

1999-2000 гг. глава государственной администрации Ошской области;

2000-2002 гг. губернатор Иссык-Кульской области;

2002-2005 гг. глава государственной администрации Джалал-Абадской области;

2007-2009 гг. посол Кыргызстана в Саудовской Аравии и Кувейте, после 2008-го - по совместительству посол в Египте;

В 2014 г. посол Кыргызстана в Саудовской Аравии, Кувейте, Египте и Катаре;

В 2015-м стал послом в Бахрейне по совместительству;

В ноябре 2017 г. назначен послом Кыргызстана в Украине;

Сентябрь 2018 г. одобрен комитетом Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности на пост посла Кыргызстана в Молдове по совместительству.

Дополнительная информация:

Награжден медалью "Данк", "1000 лет эпосу "Манас", "Ош-3000".

В июне 2005 г. был зарегистрирован ЦИК КР в качестве кандидата-самовыдвиженца на должность президента Кыргызстана.

Братья: Жээнбеков Сооронбай Шарипович – президент КР с ноября 2017 г.; Жээнбеков Асылбек Шарипович – экс-торага Жогорку Кенеша КР, депутат ЖК КР от фракции СДПК VI созыва.


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URL: https://www.vb.kg/373741
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков, Молдова, посольство, Украина, Кыргызстан, Жусупбек Шарипов
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