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На Иссык-Куле "террористы" захватили самолет

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане террористы захватили самолет и взяли в заложники всех его пассажиров. Такой сюжет был разыгран сегодня в международном аэропорту "Иссык-Куль" вблизи Чолпон-Аты в рамках совместных антитеррористических учений компетентных государств-участников СНГ.

Так началась силовая фаза совместного антитеррористического учения "Иссык-Куль-антитеррор-2018", который был разделен на три этапа. В совместных учениях приняли участие спецподразделения и военные силы ГКНБ, МВД КР, Генштаба КР и вооруженных сил Российской федерации.

По словам руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ, генерал-полковника полиции Андрея Новикова, в ходе первого этапа специальными службами семи государств СНГ ранее были отработаны алгоритмы согласованных действий по выявлению "спящих ячеек" террористов.

- Через территории этих государств мы провели мероприятия по контролю за незаконными поставками вооружений и взрывчатых веществ, которые спящие ячейки пытались использовать при осуществлении терактов на территории Кыргызстана. Сегодня открываем заключительный этап сбора руководящего состава антитеррористических подразделений СНГ. Заканчиваем этот сбор учениями, которые называются "Иссык-Куль-Антитеррор-2018". В основу данных учений были положены все наработки органов безопасности и специальных служб за последние несколько лет. Сегодня перед вами будет разыгран сценарий по нейтрализации террористов, захвативших самолет, - пояснил он.

Кроме того, отметил руководитель АТН СНГ, одной из причин данных совместных учений стала реальная угроза со стороны Афганистана.

- Главная угроза – это попытка возрождения и создания так называемого халифата на территории Афганистана. А также попытка прорваться на территорию стран Центральной Азии и дестабилизировать здесь обстановку, - добавил он.

Про третий и заключительный этап рассказал глава ГКНБ Идрис Кадыркулов.

- Завтра на полигоне "Эдельвейс" пройдет завершающая операция по блокированию и уничтожению крупных незаконных вооруженных формирований, где будут использованы ракетные установки "Искандер", - сказал он.

Напомним, сейчас в Иссык-Кульской области проходит совместное антитеррористическое учение компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".


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URL: https://www.vb.kg/373748
Теги:
ГКНБ, ОДКБ, ШОС, Россия, терроризм, Кыргызстан, Идрис Кадыркулов
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Комментарии
Earl A
25.09.2018, 18:14
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 3

Это всё с позволения США!! США мировой террорист!!!

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