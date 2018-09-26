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Без опыта и знания языков. Кто представляет интересы КР за границей?

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- Екатерина Улитина
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Посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан после своего выступления на пресс-конференции в Бишкеке, ожидает последствий за сделанные им высказывания, выходящие за рамки дипломатических. МИД Кыргызстана просит отозвать посла, но окончательное решение остается за президентом.

Между тем, для отечественной дипломатии увольнение Кылычбека Султана вряд ли станет большой утратой. Он никогда не получал дипломатического образования и не интересовался иностранными языками. Журналист-верстальщик, а потом основатель газеты "Супер Инфо" будучи послом сначала в Малайзии, а потом и в Южной Корее так и не выучил не только языков стран своего пребывания, но даже не освоил английского языка.

Правда, он далеко не единственный дипломат, который в стезю международных отношений попал случайно и не имеет специального образования.

Редакция VB.KG подготовила список таких сотрудников. Среди них нашлись композиторы, водители и революционеры.

Посол Кыргызстана в Таджикистане Мирослав Ниязов - бывший чекист, проработавший в службах национальной безопасности более 20 лет. Генерал-майор пробовал себя в политике, но в итоге променял борьбу за власть на обеспеченную жизнь посла в Таджикистане.

Генеральный консул в Алматы Алиясбек Алымкулов тоже никогда не помышлял о дипломатической карьере. Успешный бизнесмен пришел в политику после революции в 2010 году. За свои заслуги он сначала возглавил никогда раньше не существовавшее Министерство молодежи. Когда ведомство все-таки решили упразднить, Алымкулова отправили в Алматы руководить консульством Кыргызстана.

Еще одним консулом только в Екатеринбурге стал ничем не выдающийся чиновник средней руки. 33-летний Бообек Салимжанов раньше руководил аппаратом областной администрации в Джалал-Абадской области. Потом работал инспектором в отделе государственного и территориального управления и кадровой работы в аппарате президента КР. Летом 2017 года его назначили консулом в Екатеринбурге.

Посол Кыргызстана в США – Кадыр Токтогулов. Работал журналистом, но запомнился, как пресс-секретарь экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывший глава государства отправил его в США на освободившийся пост посла. Он до сих пор представляет там интересы Кыргызстана, и хотя срок его миссии истек, возвращать его на родину не торопятся.

Интересы Кыргызстана в такой важной организации как ООН представляет мало кому известная бывшая чиновница Миргуль Молдоисаева. Известно, что, находясь в Кыргызстане, она работала экспертом отдела коммуникаций ЦАРИИ, возглавляемого Максимом Бакиевым, а потом заведующей отделом международного сотрудничество аппарата правительства.

Асеин Исаев – философ. Он даже защитил кандидатскую по философии в университете имени Ломоносова в Москве. Свои таланты решил применить в дипломатии и поступил на службу в МИД, где дослужился до статс-секретаря. Сейчас является послом в Бельгии, в Королевстве Нидерландов, Великом Герцогстве Люксембург, а также постоянным представителем КР при Организации Североатлантического договора (НАТО) и Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Правда, как он представляет интересы Кыргызстана во всех этих странах и серьезных организациях без знания иностранных языков, непонятно.

Ибрагим Жунусов – композитор. И не просто композитор, а Народный артист Кыргызстана. Был депутатом от фракции "Ак Жол", вице-премьер-министром и министром культуры. Громких скандалов за ним замечено не было, впрочем, как и ярких политических свершений. Теперь он работает Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Турции.

Эркин Сопоков – трудился водителем на заводе "Кыргызавтьомаш". Как раз в это время завод возглавлял экс-президент Алмазбек Атамбаев. После работы в "Кыргызавтомаш" Эркин Сопоков занимал разные должности в Налоговой Службе и в МВД. В апреле 2017 года Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сопокова Генеральным консулом Кыргызстана в Стамбуле.

Кстати, по данным Госкадровой службы послы зарабатывают от 3,1 до 3,8 млн сомов в год. Это больше, чем доход президента и министра иностранных дел. Кроме того, за счет государства покрывается проживание и необходимые расходы членов семьи дипломатов.


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URL: https://www.vb.kg/373751
Теги:
Алиясбек Алымкулов, Ибрагим Жунусов, Мирослав Ниязов, Кадыр Токтогулов, МИД, Кыргызстан, Кылычбек Султан
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Комментарии
ррр
26.09.2018, 09:42

образование, не образование, главное способности.

остальных не знаю, но ниязов и жунусов в принципе хорошую работу проводят. главное чтоб послов признавали, а если не завоюет признание и уважение в стране прибывания знание языков и теории отношений вряд ли поможет...

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
26.09.2018, 09:52
Карма: -13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 297
Минусов: 310
Комментариев: 178

Очень легко оградить наши посольства от малограмотных  (п)ослов. Для этого достаточно законодательно закрепить требования к уровню квалификации послов: обязательное дипломатическое образование и знание языков, подтвержденное международными сертификационными центрами.

Хочешь работать дипломатом ? Учись в дипломатической академии и изучай языки. И никаких исключений быть не должно. Иначе по-прежнему послами будут не профессионалы, а глупые (п)ослы, наносящие ущерб Кыргызстану. На днях мы в этом убедились.

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Жалоба модератору
надожее
26.09.2018, 09:58

Бишкек Кыргызстан

Очень легко оградить наши посольства от малограмотных  (п)ослов. Для этого достаточно законодательно закрепить требования к уровню квалификации послов: обязательное дипломатическое образование и знание языков, подтвержденное международными сертификационными центрами.

Хочешь работать дипломатом ? Учись в дипломатической академии и изучай языки. И никаких исключений быть не должно. Иначе по-прежнему послами будут не профессионалы, а глупые (п)ослы, наносящие ущерб Кыргызстану. На днях мы в этом убедились.

не все желающие могут позволить себе хорошее дипломатическое образование. и не факт что простолюдин поедет заграницу за редким исключением. еще в союзные времена дети шишек только работали в дипмиссиях. 

0
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Жалоба модератору
Биш
26.09.2018, 10:27

Ясно одно, все эти вышеперечисленные недоумки, хорошо лизали пьянице АША?! А иначе как они без образования сейчас представляют страну. Эрлана Абдылдаевп эта эту аферу, надо тоже замочить.

+1
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Жалоба модератору
Мыркымбай
26.09.2018, 10:49

Не ту страну назвали Гандурасом!!!

+1
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Жалоба модератору
1
26.09.2018, 10:53

Эта власть будет разгребать бардак устроенный АША и его приспешниками? Ну когда будет просвет? Куча недоумков засели в системе государства по протекции коррупционеров Исакова шофера, болты рыжего, абдиля пиджака и другой атамбаевской челяди

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
26.09.2018, 11:14
Карма: -13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 297
Минусов: 310
Комментариев: 178

ррр

образование, не образование, главное способности.

остальных не знаю, но ниязов и жунусов в принципе хорошую работу проводят. главное чтоб послов признавали, а если не завоюет признание и уважение в стране прибывания знание языков и теории отношений вряд ли поможет...

Если уж есть индивиды с хорошими способностями - закончить курсы дипломатической академии и выучить пару языков для таких будет очень легко ! Как раз и продемонстрируют свои великие способности всему народу. 

У вас демагогия, уважаемый. С таким настроем можно будет назначать послами дворников с возгласами "образование, не образование, главное способности" !

Дипломат представляет страну и должен быть образованным и культурным человеком, а не полублатным представителем какой-то партии.

+2
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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
26.09.2018, 11:22
Карма: -13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 297
Минусов: 310
Комментариев: 178

Я и не предполагал, что послами Кыргызстана могут быть явные дебилы только из-за принадлежности к какой-то партии ! Верил, что президент-то должен понимать, что посол представляет весь Кыргызстан в стране пребывания и на этой должности у нас работают интеллигенты со знанием нескольких языков. Ошибся, оказывается. 

У нас дипломатами, оказываются, могут работать и водители, и журналисты желтой прессы, и дружки президентов, и все прочие, не имеющие никакого отношения к дипломатии.

На это министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров обязательно сказал бы: "Деб...ы., бл...!".

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Жалоба модератору
Мырза
26.09.2018, 11:27

Да открыли ящик пандора))))Зууракан Каденова жили все не тужили в теплых местах,как говорят у Христа за пазухой))))Знает языки не знает,есть дипломатические навыки нет,зато приближенные к верхушки))))вот видите не было счастья да несчастье помогло всем Журналистам теперь есть о чем писать конечно если разрешат !!!!! 

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Жалоба модератору
Мика Мамаев
26.09.2018, 12:50
Карма: +15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 37
Комментариев: 69

)),,это верхушка айсберга,,,на самых теплых местах сидят только приближённые к властьимущим...увы,к коррупции,панибратству,землячеству у кыргызов нет иммунитета,о чём говорят события происходящие по сей день,со дня независимости,,,только фамилии другии а суть тот же...протолкнуть ближнего.

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Жалоба модератору
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