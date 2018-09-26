Без опыта и знания языков. Кто представляет интересы КР за границей?

Посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан после своего выступления на пресс-конференции в Бишкеке, ожидает последствий за сделанные им высказывания, выходящие за рамки дипломатических. МИД Кыргызстана просит отозвать посла, но окончательное решение остается за президентом.

Между тем, для отечественной дипломатии увольнение Кылычбека Султана вряд ли станет большой утратой. Он никогда не получал дипломатического образования и не интересовался иностранными языками. Журналист-верстальщик, а потом основатель газеты "Супер Инфо" будучи послом сначала в Малайзии, а потом и в Южной Корее так и не выучил не только языков стран своего пребывания, но даже не освоил английского языка.

Правда, он далеко не единственный дипломат, который в стезю международных отношений попал случайно и не имеет специального образования.

Редакция VB.KG подготовила список таких сотрудников. Среди них нашлись композиторы, водители и революционеры.

Посол Кыргызстана в Таджикистане Мирослав Ниязов - бывший чекист, проработавший в службах национальной безопасности более 20 лет. Генерал-майор пробовал себя в политике, но в итоге променял борьбу за власть на обеспеченную жизнь посла в Таджикистане.

Генеральный консул в Алматы Алиясбек Алымкулов тоже никогда не помышлял о дипломатической карьере. Успешный бизнесмен пришел в политику после революции в 2010 году. За свои заслуги он сначала возглавил никогда раньше не существовавшее Министерство молодежи. Когда ведомство все-таки решили упразднить, Алымкулова отправили в Алматы руководить консульством Кыргызстана.

Еще одним консулом только в Екатеринбурге стал ничем не выдающийся чиновник средней руки. 33-летний Бообек Салимжанов раньше руководил аппаратом областной администрации в Джалал-Абадской области. Потом работал инспектором в отделе государственного и территориального управления и кадровой работы в аппарате президента КР. Летом 2017 года его назначили консулом в Екатеринбурге.

Посол Кыргызстана в США – Кадыр Токтогулов. Работал журналистом, но запомнился, как пресс-секретарь экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывший глава государства отправил его в США на освободившийся пост посла. Он до сих пор представляет там интересы Кыргызстана, и хотя срок его миссии истек, возвращать его на родину не торопятся.

Интересы Кыргызстана в такой важной организации как ООН представляет мало кому известная бывшая чиновница Миргуль Молдоисаева. Известно, что, находясь в Кыргызстане, она работала экспертом отдела коммуникаций ЦАРИИ, возглавляемого Максимом Бакиевым, а потом заведующей отделом международного сотрудничество аппарата правительства.

Асеин Исаев – философ. Он даже защитил кандидатскую по философии в университете имени Ломоносова в Москве. Свои таланты решил применить в дипломатии и поступил на службу в МИД, где дослужился до статс-секретаря. Сейчас является послом в Бельгии, в Королевстве Нидерландов, Великом Герцогстве Люксембург, а также постоянным представителем КР при Организации Североатлантического договора (НАТО) и Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Правда, как он представляет интересы Кыргызстана во всех этих странах и серьезных организациях без знания иностранных языков, непонятно.

Ибрагим Жунусов – композитор. И не просто композитор, а Народный артист Кыргызстана. Был депутатом от фракции "Ак Жол", вице-премьер-министром и министром культуры. Громких скандалов за ним замечено не было, впрочем, как и ярких политических свершений. Теперь он работает Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Турции.

Эркин Сопоков – трудился водителем на заводе "Кыргызавтьомаш". Как раз в это время завод возглавлял экс-президент Алмазбек Атамбаев. После работы в "Кыргызавтомаш" Эркин Сопоков занимал разные должности в Налоговой Службе и в МВД. В апреле 2017 года Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сопокова Генеральным консулом Кыргызстана в Стамбуле.

Кстати, по данным Госкадровой службы послы зарабатывают от 3,1 до 3,8 млн сомов в год. Это больше, чем доход президента и министра иностранных дел. Кроме того, за счет государства покрывается проживание и необходимые расходы членов семьи дипломатов.