Местные депутаты выразили недоверие мэру Чолпон-Аты

Депутаты городского кенеша Чолпон-Аты выразили вотум недоверия мэру Карыбеку Саралаеву. Об этом VB.KG сообщил аким Иссык-Кульского района Данияр Иманалиев.

- Насколько я знаю, причиной для выражения недоверия послужило то, что к 1 сентября не успели открыть 3 детских садика. В августе я тоже писал письмо полпреду области и депутатам кенеша, где просил о нарушениях и недостатках в работе градоначальника, - прокомментировал Иманалиев.

Глава района считает, что Карыбек Саралаев не подготовил Чолпон-Ату к началу туристического сезона. Он не успел решить вопросы благоустройства и озеленения.

Решение депутатов о выражение недоверия будет передано премьер-министру. Мухаммедкалый Абылгазиев в течение трех дней должен решить поддержать или отклонить волю депутатов.

Ранее на Карыбека Саралаева было возбуждено уголовное дело из-за работы мусорного полигона. Госэкотехинспекция вынесла предписание закрыть свалку, однако мусор из города по-прежнему вывозился на полигон.