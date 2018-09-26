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Местные депутаты выразили недоверие мэру Чолпон-Аты

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- Екатерина Улитина
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Депутаты городского кенеша Чолпон-Аты выразили вотум недоверия мэру Карыбеку Саралаеву. Об этом VB.KG сообщил аким Иссык-Кульского района Данияр Иманалиев.

- Насколько я знаю, причиной для выражения недоверия послужило то, что к 1 сентября не успели открыть 3 детских садика. В августе я тоже писал письмо полпреду области и депутатам кенеша, где просил о нарушениях и недостатках в работе градоначальника, - прокомментировал Иманалиев.

Глава района считает, что Карыбек Саралаев не подготовил Чолпон-Ату к началу туристического сезона. Он не успел решить вопросы благоустройства и озеленения.

Решение депутатов о выражение недоверия будет передано премьер-министру. Мухаммедкалый Абылгазиев в течение трех дней должен решить поддержать или отклонить волю депутатов.

Ранее на Карыбека Саралаева было возбуждено уголовное дело из-за работы мусорного полигона. Госэкотехинспекция вынесла предписание закрыть свалку, однако мусор из города по-прежнему вывозился на полигон.


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URL: https://www.vb.kg/373754
Теги:
вотум недоверия, местный кенеш, Чолпон-Ата, Кыргызстан, Карыбек Саралаев, Данияр Иманалиев, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
Асылбек
26.09.2018, 12:23

Модно стало выражать вотум недоверия, а слабо депутатам от НАРОДА объявить импичмент президенту за то, что за целый год он ничего не сделал? Ну кроме того, что обелил бакиевских, посадил тех кто поддерживал экса. Больше и ничего не сделал, так же на багаже экса едет и то доехать нормально не может

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