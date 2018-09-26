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Дети в Нокатском районе вынуждены учиться в "землянке"

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- Оксана Гут
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Видео "школы" появилось в Сети и буквально шокировало граждан. Кадры были сняты 21 сентября. На них – начальная школа "Агарт" Ноокатского района Ошской области. Но школой ее назвать трудно: ветхое саманное жилище, окна без стекол, стены потресканы, об электричестве и речи нет. Как здесь учатся дети зимой, совершенно непонятно.

По словам местных жителей, в "школе" - 14 учеников. Всего в этом селе живет 31 семья.

Автор ролика Орозбек Муратов задается вопросом: важно ли это для общества, для государства?


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URL: https://www.vb.kg/373755
Теги:
Министерство образования, Ноокатский район, образование, Ошская область, правительство, школа
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Комментарии
звездюки власти
26.09.2018, 12:29

А министр врет нам, что школа  закрыта и там один только ученик, который пошел в другую школу. Обман и еще раз обман! 

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