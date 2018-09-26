Дети в Нокатском районе вынуждены учиться в "землянке"

Видео "школы" появилось в Сети и буквально шокировало граждан. Кадры были сняты 21 сентября. На них – начальная школа "Агарт" Ноокатского района Ошской области. Но школой ее назвать трудно: ветхое саманное жилище, окна без стекол, стены потресканы, об электричестве и речи нет. Как здесь учатся дети зимой, совершенно непонятно.

По словам местных жителей, в "школе" - 14 учеников. Всего в этом селе живет 31 семья.

Автор ролика Орозбек Муратов задается вопросом: важно ли это для общества, для государства?