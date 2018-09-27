Спасатели "Кумтора" эвакуировали "пострадавших"

Спасатели "Кумтора" приняли участие в 18-х ежегодных соревнованиях по спасательному многоборью. Об этом говорится на сайте КГК.

Соревнования, ставшие традиционными, проводятся ежегодно на базе Государственного Центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций при организационной поддержке "Кумтор Голд Компани".

"В этом году свои умения и практические навыки показали четыре команды: команда спасателей МЧС КР и три команды от "Кумтор Голд Компани" – "Кумтор-1", "Рудник "Кумтор" и "Балыкчинская перевалочная база КГК". Соревнования включают в себя проведение спасательных работ на многоэтажном объекте, эвакуацию пострадавших из зоны химического отравления и из-под завалов, а также ликвидацию очага химического заражения. Главная цель соревнований – проверить умения и практические навыки проведения поисково-спасательных работ, обмен опытом использования спасательного оборудования, ознакомление с передовыми методами проведения поисково-спасательных работ", - поясняется в сообщении.

Основная борьба развернулась между тремя командами компании "Кумтор". Хозяева – команда профессиональных спасателей МЧС, в этот раз принимали участие в соревнованиях вне конкурса. Первое место заняла команда "Кумтор-1", второе – команда "Балыкчинской перевалочной базы КГК", третье место – команда "Рудник "Кумтор". По итогам соревнований команды были награждены кубками, вымпелами и медалями, а все участники получили памятные подарки.

Как уточняется, все три команды горных спасателей "Кумтор Голд Компани" состоят из добровольцев, прошедших обучение в Государственном центре подготовки спасателей и регулярно, на еженедельной основе проходящих теоретическое обучение и практическую подготовку на руднике.

"Такие соревнования закаливают ребят, дают возможность проявить себя, показать, что они могут, чему они научились. Спасатели "Кумтора" в очередной раз успешно зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, всегда готовые прийти на помощь в случае происшествий", – отметил Талайбек Джусупов, начальник отдела охраны труда и техники безопасности "Кумтор Голд Компани".