Главным правозащитником КР станет Токон Мамытов?

Сегодня, 26 сентября, в результате голосования депутатов Жогорку Кенеша станет известно имя нового Омбудсмена Кыргызстана. Выборы должны проходить тайно, но накануне нардеп Дастан Бекешев на своей странице в Твиттер написал, что "90% победы за Токоном Мамытовым".

Отметим, вопрос избрания Акыйкатчы КР стоит последним в повестке дня парламентариев.

Согласно закону об Омбудсмене (Акыйкатчы) КР в случае досрочного прекращения полномочий предшественника выборы нового должны были состояться в месячный срок. Напомним, Кубат Оторбаев написал заявление на увольнение по собственному желанию 26 июня. За несколько дней до того, как народные избранники ушли на каникулы (месяц – поездки по регионам, месяц – трудовой отпуск). И только на прошлой неделе комитеты Жогорку Кенеша окончательно определились с претендентами.

"Правом представления кандидатуры на должность Омбудсмена обладают президент, депутатские объединения, а также политические партии и общественные объединения", - гласит закон.

Глава государства своим правом не воспользовался, как и парламентские фракции "Кыргызстан", "Онугуу-Прогресс" и "Республика – Ата-Журт".

А вот "Бир Бол" выдвинул сразу троих: правозащитницу Риту Карасартову, экс-первого замгенпрокурора КР Рыскула Бактыбаева и сотрудника института Омбудсмена Маматурайима Момунова.

СДПК – небезызвестного экс-депутата ЖК КР, экс-главу ГПС КР, экс-вице-премьер-министра КР, а ныне председателя Ассамблеи народов Кыргызстана Токона Мамытова.

"Ата Мекен" - юриста Канатбека Азиза.

Сам трудовой коллектив аппарата Омбудсмена КР видит своим главой Урмата Аралбаева, заведующего отделом экспертно-правовой работы аппарата Омбудсмена КР.

Все шесть претендентов должны выступить перед палатой со своей предвыборной программой. А после депутаты проголосуют тайно с использованием бюллетеней за каждого в отдельности.

Главный правозащитник страны будет считаться избранным, если его кандидатура набрала большинство голосов от общего числа парламентариев. Срок его службы на посту – 5 лет.