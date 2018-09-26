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В ЖК Сулайманов и Мамытов обменялись взаимными обвинениями

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- Оксана Гут
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В Жогорку Кенеше между депутатом от фракции "Ата Мекен" Бахадыром Сулеймановым и кандидатом в Омбудсмены КР Токоном Мамытовым произошла словесная перепалка.

Парламентарий заявил, что Мамытов необоснованно обвиняет его в том, что он агент другого государства.

"Я не говорил, что вы агент. У вас есть гражданство Казахстана, и это так. У меня есть доказательства от МВД РК и наших органов. Все материалы изучает ЦИК, все передано также в МВД КР", - парировал кандидат в Омбудсмены.

На что Сулейманов ответил :

"Я всю жизнь являлся гражданином СССР. После развала так и остался в Кыргызстане, его гражданином. Что вы тут устраиваете. Один приходил "Белизгейт", другой пришел и "Казахгейт" продвигает!", - возмутился нардеп.

"Ладно, что вы говорите, вы не как все получали паспорта, вы в Канте получали. Шамиль покойный... Мне не корректно сейчас все говорить", - отметил Мамытов.

"Ладно, вы же будущий Омбудсмен говорите! Вот скажите, вы работаете государственным советником и являетесь председателем Ассамблеи народов Кыргызстана. Вы нарушаете закон о государственной гражданской службе. Вы не должны совмещать. Это как так получается?!",- вступился парламентарий.

"Вам ли не знать, что Ассамблея народа Кыргызстана - это общественная организация. Мы ни от кого ничего не получаем, никаких средств. Не то, что ваше объединение дунган. Я получаю одну зарплату и пенсию военнослужащего. Сколько вам можно объяснять. Уже и человек от вас приходил ко мне", - заключил Токон Болотбекович.

Кто знает, сколько бы продолжался перепалка депутата и претендента на пост Акыйкатчы, если бы у Сулейманова не закончилось время выступления.

Напомним, сегодня, 26 сентября, депутаты Жогорку Кенеша должны избрать главного правозащитники страны. На этот пост претендуют 5 человек: Рита Карасартова, Рыскул Бактыбаев, Маматурайим Момунов, Токон Мамытов и Канатбек Азиз.


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URL: https://www.vb.kg/373768
Теги:
Казахстан, омбудсмен, гражданство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Токон Мамытов, Бахадыр Сулейманов
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