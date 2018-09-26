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Мамытов рассказал, применял ли будучи в ГКНБ физическую силу к задержанным

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- Оксана Гут
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Кандидат в Омбудсмены Токон Мамытов является самым опытным и старшим среди своих конкурентов. Он на протяжении многих лет работал на руководящих должностях в ГКНБ, стал генерал-лейтенантом. Дважды управлял пограничной службой. Был заместителем министра обороны, депутатом Жогорку Кенеша, вице-премьер-министром, губернатором, руководителем госпредприятия "Кыргызалтын", секретарем Совбеза КР, советником главы правительства... Но если трудовой опыт ему на пользу, то с возрастом могут возникнуть проблемы, считает депутат Жогорку Кенеша от СДПК Дастан Бекешев.

"Вам в декабре исполнится 65 лет. А Омбудсменом может быть человек не старше 65-ти. То есть, если мы вас изберем, то через 3 месяца вы покинете пост?", - спросил нардеп.

Мамытов ответил, что вопроса возраста не стоит – закон не будет нарушен.

"Согласно закону, быть избранным имеет право кандидат от 30 по 65 лет включительно. Такова трактовка. Я был членом экспертной группы по подготовке этого закона. Совместно с Эдилем Байсаловым и Турсунбай Бакир уулу мы предполагали, что с учетом 5-летней работы крайний срок для Акыйкатчы 70 лет", - пояснил претендент.

Бекешев также поинтересовался, какими качествами нужно обладать, чтобы в разные годы занимать столько разных должностей и осталось ли у Токона Мамытова место в трудовой книжке для очередной печати?

"На все предыдущие должности меня назначали, отсылали и избирали. Мое первое заявление я подал сам в СДПК на участие в выборах Омбудсмена. Первое и главное, что нужно делать, это хорошо знать свою работу, относиться к обязанностям, даже если ты дворник. А место в трудовой книжке найдется", - ответил Мамытов.

И еще один вопрос, адресованный этому кандидату, будучи сотрудником ГКНБ, применял ли он физическую силу к задержанным.

"Недавно на встрече один гражданин мне рассказал, что он сталкивался с вами, когда вы работали в ГКНБ. И тогда к нему применили физическую силу. Было ли такое? Вы как Омбудсмен, наоборот, должны будет "бодаться" с силовиками по этому поводу", - отметил Дастан Далабайевич.

"Я всю жизнь проработал в разведке и контрразведке. Мне никогда там не приходилось стрелять, сажать и подобное. Вот вы же увлекаетесь игрой в шахматы. Там принцип такой же - сила не нужна, нужны мозги", - сказал Токон Мамытов.

Напомним, сегодня, 26 сентября, депутаты Жогорку Кенеша должны избрать главного правозащитники страны. На этот пост претендуют 5 человек: Рита Карасартова, Рыскул Бактыбаев, Маматурайим Момунов, Токон Мамытов и Канатбек Азиз.


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URL: https://www.vb.kg/373773
Теги:
ГКНБ, Дастан Бекешев, Токон Мамытов, насилие, омбудсмен, права человека, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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