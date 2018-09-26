ОАО "МАМ" приглашает на споттинг, посвященный 85-летию Гражданской авиации

В честь празднования 85-летия Гражданской авиации Кыргызской Республики, отмечаемый ежегодно 7 октября, ОАО "Международный аэропорт "Манас" приглашает профессиональных фотографов, операторов и любителей авиационных фото- и видеосессий на споттинг-мероприятие.

Мероприятие планируется провести 13 октября 2018 года в аэропорту "Манас".

ОАО "МАМ" регулярно проводит споттинг - мероприятия, в рамках которых участникам предоставляется уникальная возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов, взглянуть на работу наземных служб аэропорта, сделать отличные кадры на перроне и рулежных дорожках, в местах стоянок воздушных судов.

Как принять участие в споттинге?

Участникам необходимо отправить заполненную заявку на почтовый адрес press@airport.kg: 1. ФИО (полностью) 2. Серия и номер паспорта, дата и место выдачи паспорта 3. Дата и место рождения 4. Место проживания на данный момент 5. Место работы, должность 6. Ссылка на портфолио 7. Участие в предыдущих споттингах в аэропорту "Манас" (да/нет) 8. Перечень оборудования, которым планируется проводить съемку 9. Контакты (рабочий и сотовые телефоны, эл.почта)

Обязательно также указать, где будут публиковаться ваши снимки. Возраст участников - от 18 лет.

Отправляя анкету на наш адрес, вы соглашаетесь с условиями мероприятия, а также даете разрешение ОАО "МАМ" на дальнейшее безвозмездное использование фотографий, сделанных в ходе фотосъемки на территории Международного аэропорта "Манас".

Обращаем ваше внимание: заявки принимаются до 7 октября включительно. Количество участников ограничено.

Не упустите возможность и отправляйте заявку прямо сейчас!

План съемок:

- фотосъемка аэровокзального комплекса (фасад и внутри).

- фотосъемка здания аэровокзала (процесс регистрации пассажиров и багажа, фотосъемка с телетрапов, общий вид здания аэровокзала);

- возможность запечатлеть процедуры наземного обслуживания воздушных судов непосредственно на перроне;

- фотосессия самолетов в движении - при взлете и посадке непосредственно на взлетной полосе.

Лучшие фотографии будут размещены на сайте ОАО "МАМ" www.airport.kg, в журнале "Аэропорт "Манас", в фотогалерее на официальных страницах ОАО "МАМ" в Facebook и Instagram, а также будут использоваться для публикаций в корпоративной продукции компании.

Споттинг - это документальное или художественное фотографирование воздушных судов, целью которого является получение наиболее оригинальной, яркой и необычной фотографии какого-либо воздушного судна или наземных авиационных объектов.

Для участников будет предоставлен транспорт из города в аэропорт "Манас" и обратно.

Задать все интересующие вопросы и получить подтверждение приглашения можно по телефону (0312) 69-30-05. Контактное лицо со стороны ОАО "Международный аэропорт "Манас" - пресс-секретарь Алия Курбанова.