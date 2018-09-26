Кок-Бору и "Кок-Бору" - о чем говорят национальная игра и кино-прорыв года?

Недавно в газете The New York Times вышла статья о Всемирных играх кочевников, в которой упоминалась и популярная в Кыргызстане игра кок-бору. Эта публикация в ведущем западном издании - сигнал того, что в мире, жаждущем всего нового и аутентичного, кок-бору - культурный феномен, абсолютно самобытный и эффектный вид соревнования, сочетающий в себе разом манёвренность английского поло, жёсткость корриды и эмоциональный накал футбола.

На фоне такого всплеска интереса в прокат Кыргызстана и Казахстана своевременно выходит новый фильм режиссёра Руслана Акуна "Кок-бору". Это история о талантливом игроке Максате, который покидает команду "Жалын" после поражения. Вернувшись в родное село, он узнаёт, что их землю отбирают, и нужно её отстоять. Чтобы выиграть денежный приз на турнире по кок-бору и решить таким образом все проблемы, Максат собирает любительскую команду и начинает усиленную подготовку. Победит он или нет - на фильм стоит пойти не только и не столько для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Очевидно, "Кокбору" - настоящий технический прорыв: сложные съёмки, в динамике, с лошадьми, потребовавшие творческой смелости и мастерства съёмочной группы. Как рассказывают сами создатели, чтобы добиться достоверности и эффекта "присутствия на месте", потребовалось привлечь большое количество консультантов и каскадеров, крепить камеры на актеров. Помимо этого великолепно выполнена операторская работа, правильно расставляющая акценты - то на масштабных видах природы, то на многозначительных взглядах и разговорах. Ещё у ленты - удачный кастинг: все, без сомнения, влюбятся в Майрамбека, который физрук и учитель труда, а ещё преподаёт физику и в скором времени - музыку.

У фильма - завораживающая драматургия. Один только финал, к которому подходят игроки, подняв ставки до предела, рискуя всем, стоит многого. По эпичности и накалу эмоций он смотрится как гладиаторский бой, отсылая зрителей к амфитеатрам Древнего Рима, к императорам, поджимающим губы, к бойцам, борющимся за свою честь. Кстати, о чести: создатели фильма позиционируют "Кок-бору" как фильм "про настоящих мужчин". Что вложено в само понятие "мужчина" исследуется на протяжении всего фильма: честь дороже денег, джигит всегда должен быть готов защищать родину, а женщине, коль скоро это от него зависит, давать свободу - выбирать, строить свою судьбу - и не насмехаться, если с ней случился курьёз. В стране, где слово "мужчина" дискредитируется, так как некто в штанах может девушку украсть и даже убить, а другие в штанах и, более того, в погонах - упустить это из виду - это очень и очень важно.

Но что выдаёт режиссёрский "почерк" - месседжи, которыми говорят его герои. Это когда они рассуждают о коррупции и говорят, что "чем больше воруешь - тем больше уважают". Это когда журналистка говорит сельской девочке о её суперсиле и способности самой выбирать жизненный путь. Это когда на собрании в сельсовете встаёт старец и вдохновенно говорит о земле, которую завещали предки и стыдно будет её взять и продать, тогда как сила - она в единстве. Таким образом, режиссер Акун берет голливудские лекала и прикладывает их к интересному и самобытному материалу и на выходе получается крепкая спортивная драма/экшн, преисполненная благородства и силы духа, полная правильных посылов, социально-политически неравнодушная, которую всем и рекомендую посмотреть на экранах страны с 20 сентября.