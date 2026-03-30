ГНС начнет забирать долги с личных карт и кошельков кыргызстанцев

- Карыпбай кызы Толгонай
В Кыргызстане правила игры для обычных граждан становятся жестче, то есть теперь налоговая может дотянуться до ваших банковских счетов и электронных кошельков. Если раньше принудительное взыскание касалось только бизнесменов, то с января 2026 года под прицел попали все физлица. Зампредседателя ГНС Мирлан Рахманов и начальник управления взыскания Туратбек Кульчороев на пресс-конференции 30 марта детально разъяснили, как это будет работать и кому стоит начать беспокоиться.

Кого это коснется

Главное, что нужно понимать, что ГНС не собирается "трясти" всех подряд. Речь идет только о владельцах недвижимости и земли, чье имущество превышает социальные нормы. Правила просты:

  1. Если ваша квартира меньше 80 квадратных метров, налог платить не нужно.
  2. Если дом меньше 150 квадратов, вы также освобождены от выплат.

Налоговые обязательства возникают только у тех, кто владеет более просторным жильем или имеет задолженность по подоходному налогу. Если долга нет, никакие списания вам не грозят.

Как будет происходить списание (пошаговая схема)

Налоговики уверяют, что "сюрпризов" с внезапным исчезновением денег не будет. Процедура разбита на несколько этапов, чтобы у человека был шанс заплатить самому. Процедура взыскания специально выстроена так, чтобы списание средств не стало для человека сюрпризом "среди ясного неба". Все начинается с официального извещения от ГНС о том, что у вас возникло налоговое обязательство и начислена конкретная сумма к уплате. Чтобы информация точно дошла до адресата, ведомство дублирует ее через СМС-уведомление на мобильный номер гражданина. После получения такого сигнала у человека есть ровно 30 дней - это своего рода "месяц на раздумья". В течение этого срока можно либо спокойно оплатить налог добровольно через любое банковское приложение или платежный терминал, либо, если вы не согласны с расчетами, оспорить сумму в судебном порядке. Только если за этот месяц никакой реакции не последовало, налоговая служба запускает механизм принудительного списания через банк.

Банковская тайна и риск ошибки

Один из главных страхов горожан, что налоговая увидит все их траты и остатки на картах. В ведомстве поспешили успокоить, что прямого доступа к вашим счетам у ГНС нет. Налоговики не видят, сколько у вас денег и на что вы их тратите. Они просто отправляют банку приказ: "Взыскать сумму Х". Если на счету есть деньги, банк их списывает и переводит государству. Если счет пуст, то требование просто "висит" в системе.

Риск списать деньги "не с того человека" в ГНС называют нулевым. Все операции привязаны к ИНН, который уникален для каждого. Ошибиться и перепутать двух однофамильцев система не сможет.

Зачем это нужно?

Сегодня в списке должников ГНС значатся более 435 тысяч кыргызстанцев. У многих из них пени из-за забывчивости выросли в разы. Внедрение автоматического списания - это попытка убрать из цепочки суды, почту и судебных исполнителей, сделав процесс моментальным. Налоговики даже называют это "удобным инструментом", который поможет гражданам не копить огромные штрафы и закрывать хвосты вовремя.

На данный момент поправки в Налоговый кодекс уже приняты и позволяют взыскивать именно "признанную" задолженность - ту, которую вы не оспорили в установленный срок.


URL: https://www.vb.kg/457205
