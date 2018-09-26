На мужчину, сбившего и избившего парковщика, завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на сотрудника бишкекской парковки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

- Уголовное дело возбуждено по статье 234 УК КР "Хулиганство", подозреваемый находится под стражей в изоляторе временного содержания. Ведется следствие, - рассказали в ГУВД Бишкека.

34-летний уроженец Нарынской области напал с кулаками на пожилого сотрудника парковки рядом с торговым центром "Мега Комфорт". Мужчина нанес несколько ударов, после чего его увели. Когда видеозапись попала в социальные сети, сотрудники милиции в течение нескольких часов задержали нападавшего.