В Уфе на могиле молодой девушки установили iPhone 6

На кладбище в Уфе на одной из могил установили гранитный памятник в виде iPhone 6 высотой с человеческий рост. Об этом сообщает Ufa1.

"На боку памятника высечены кнопки регулятора громкости, на задней панели - камера, фонарик, название бренда и "яблочный" логотип. На "передней панели", расположен портрет усопшей молодой девушки. Стоимость такого надгробия может составить 104 тысячи рублей", - сообщает издание.

Конторы ритуальных услуг часто заказывают подобные оригинальные памятники в Китае, добавляет российское СМИ.

Какую роль в жизни человека должно было играть мобильное устройство, чтобы и после смерти "стоять" над ним, остается только гадать...