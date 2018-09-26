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В Уфе на могиле молодой девушки установили iPhone 6

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- Виктория Григоренко
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На кладбище в Уфе на одной из могил установили гранитный памятник в виде iPhone 6 высотой с человеческий рост. Об этом сообщает Ufa1.

"На боку памятника высечены кнопки регулятора громкости, на задней панели - камера, фонарик, название бренда и "яблочный" логотип. На "передней панели", расположен портрет усопшей молодой девушки. Стоимость такого надгробия может составить 104 тысячи рублей", - сообщает издание.

Конторы ритуальных услуг часто заказывают подобные оригинальные памятники в Китае, добавляет российское СМИ.

Какую роль в жизни человека должно было играть мобильное устройство, чтобы и после смерти "стоять" над ним, остается только гадать...


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URL: https://www.vb.kg/373781
Теги:
памятник, погибшие, Россия, сотовая связь
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