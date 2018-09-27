Кыргызскую железную дорогу хотят продать за 1 доллар?

С одной стороны ГП "НК Кыргыз Темир Жолу" - организация достаточно закрытая в силу специфики. С другой, о том, что на предприятии происходит что-то "не то", общественность узнает моментально.

Уже на протяжении нескольких лет в основном проводники и проводницы взяли за привычку проводить пресс-конференции, на которых озвучивают свое недовольство. Гнев сотрудников, обслуживающих пассажирские поезда, бывает обоснован, но чаще - нет. Если посмотреть на статистику и историю всех таких выступлений за последние годы, можно проследить четкую закономерность - большинство проводников и проводниц сами обвинялись, причем совершенно заслуженно, в различных нарушениях.

Есть основания полагать, что и последний демарш проводницы Алии Асанбаевой - из той же серии. Более того, по данным VB.KG, ее могли использовать в качестве спускового крючка для снятия нынешнего руководства ГП "НК Кыргыз Темир Жолу" ради продажи стратегического предприятия за 1 $.

Как, напомним, это уже было с "КыргызГазом". Правда, если в случае с газовой компанией речь шла об устаревших, буквально разваливающихся активах, то о "Железке" такого не скажешь. Компания "Кыргыз Темир Жолу" в последние годы обновляла составы, техническую базу. Да и инфраструктура "Железки" стоит не две копейки. Но и это не самое главное. Не стоит забывать, что любая железная дорога живет, в основном, за счет грузовых перевозок. А продав компанию, по сути, в частные руки, государство рискует не просто потерять стратегический объект, а еще и потерять контроль над экономической ситуацией. Да и история показывает, что страны, которые продали свои железные дороги - очень об этом позже пожалели и выкупали активы втридорога. Но это отдельная история.

Сейчас же, по данным VB.KG, лица, которые активно лоббируют продажу "Железки", мало того, что дезинформируют общественность о положении дел на предприятии, но и вносят смуту в ряды сотрудников.

Напомним, что Кыргызская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников "Кыргыз темир жолу" по факту злоупотребления служебным положением отдельными работниками госпредприятия.

Поводом для этого, опять же, послужило заявление проводницы Алии Асанбаевой, которая утверждала, что начальники поездов якобы провозят безбилетников в поездах.

По данным прокуратуры и АКС ГКНБ, с 1 января по 30 апреля текущего года поезда дальнего следования по маршрутам Бишкек-Москва-Бишкек, Бишкек-Новокузнецк-Бишкек и Бишкек-Казань-Бишкек совершили 67 пассажирских рейсов, при этом всего было продано 4 868 пассажирских билетов, а количество безбилетников составило 2 974 человека.

Запомните эту цифру, она очень важна.

Сотрудников госпредприятия после этого также обвинили в причинении ущерба государству в особо крупном размере.

Как же получилось такое значительное количество безбилетников? Нам удалось выяснить следующее - дело в том, что при возбуждении уголовного дела по безбилетникам, транспортная прокуратура, судя по всему, не учла многих обстоятельств.

Судя по всему, было взято вообще общее количество находящихся в вагонах за этот отрезок времени. И те, кто покупал билеты на международные рейсы, и кто ездил по внутренним направлениям, и, что важно, в эту цифру попали машинисты, начальники поездов, механики, проводники (да-да, те самые проводники), электрики, вообще все! В т.ч. и дети до 5 лет, которые ездят без билетов, и пассажиры внутренних рейсов, но которые идут до Мерке (Казахстан).

К сожалению, не разобравшись в вопросе, скандальная (а так с "Железкой" всегда бывает) тема была активно распространена в соцсетях. Но вот очередной вопрос - кем. Среди тех, кто педалировал "проступки" железной дороги - в т.ч. деятели, которые, судя по всему, только и живут тиражированием подобных железнодорожных скандалов.

Но, как говорится, не смогли... Тема "безбилетников" не сыграла, и решили ударить по-другому.

Та же проводница Алия Асанбаева и ее коллега Рахат Акматова вновь заговорили о коррупции.

На этот раз проводницы обвинили руководство "НК Кыргыз темир жолу" в строительстве частных гостиниц и удержании зарплат сотрудников для выплаты кредита, взятого на приобретение 6-ти тепловозов в 2013 году.

Опять же источники VB.KG утверждают, что на земельных участках, на которые указывали работницы железной дороги, частных объектов недвижимости нет и не было в прошлом, а относительно тепловозов: правоохранительные органы не раз проводили проверки обстоятельств сделки, и за 5 лет никто из работников не удосужился сообщить об удержании кровно заработанных.

К слову, из документов, предоставленных инсайдерами следует, что если бы предприятие удерживало зарплаты для выплаты указанного кредита, то с каждого работника бы вычитывали по несколько тысяч сомов.

Отсюда возникают резонные вопросы: стал ли бы молчать многотысячный коллектив "КТЖ" целых пять лет, и почему об этой якобы "проблеме" заговорили только сейчас?

Ответ, опять же, скорее всего кроется в интересах людей, которые, напомним, самым активным образом лоббируют продажу стратегического объекта за копейки.

Редакция VB.KG будет наблюдать и анализировать разворачивающуюся историю.