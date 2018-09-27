Сотрудник отдела охраны МВД силой выселяет инвалидов из дома

В селе Садовом Чуйской области сотрудник отдела охраны МВД Московского района Бакыт Сеялбеков силой выселил Николая Иванова с женой и дочерью из дома. Все трое членов семьи являются инвалидами второй группы. Подробности этой истории сообщил аппарат Омбудсмена.

- После того, как Ивановых выгнали из дома, они живут во времянке, где нет элементарных условий. Теперь их просят освободить и это помещение. При этом идти семье абсолютно некуда. Они боятся перечить сотруднику МВД, тем более в прошлый раз он выгнал их из дома, применив физическую силу, угрозы и унижения, - расcказали VB.KG в аппарате Омбудсмена.

Правозащитники пояснили, что спор возник несколько месяцев назад. В начале 2018 года Бакыт Сеялбеков купил этот дом у родственника Николая, и теперь желает заселиться туда несмотря на то, что там живут другие жильцы.

- Вызывает сомнение сама сделка купли-продажи. Отец Николая Иванова в 2009 году оформил право наследования дома на своего сына и на племянника. Но потом передумал и переписал завещание, оставив весь дом племяннику. Однако Николай Иванов является инвалидом второй группы, и по закону лишить его наследства нельзя, он все-равно имеет право на свою долю наследства, - разъясняют правозащитники.

Кроме того, в аппарате Омбудсмена настаивают, что сотрудник отдела охраны МВД нарушил закон, самовольно выселив жильцов.

- Он (Бакыт Сеялбеков) не считается с тем, что выселение производится компетентным государственным органом, а именно судебными исполнителями, только по решению суда и в соответствии с порядком определенным статьей 99-100 Закона "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве", - добавили в аппарате Омбудсмена.

По данным пресс-службы Акыкатчы у Сеялбекова нет на руках решения суда о выселении.

Изменится ли эта ситуация с выбором нового омбудсмена Токона Мамытова?