Погода
$ 69.15 - 69.38
€ 80.63 - 81.69

Сотрудник отдела охраны МВД силой выселяет инвалидов из дома

534  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Садовом Чуйской области сотрудник отдела охраны МВД Московского района Бакыт Сеялбеков силой выселил Николая Иванова с женой и дочерью из дома. Все трое членов семьи являются инвалидами второй группы. Подробности этой истории сообщил аппарат Омбудсмена.

- После того, как Ивановых выгнали из дома, они живут во времянке, где нет элементарных условий. Теперь их просят освободить и это помещение. При этом идти семье абсолютно некуда. Они боятся перечить сотруднику МВД, тем более в прошлый раз он выгнал их из дома, применив физическую силу, угрозы и унижения, - расcказали VB.KG в аппарате Омбудсмена.

Правозащитники пояснили, что спор возник несколько месяцев назад. В начале 2018 года Бакыт Сеялбеков купил этот дом у родственника Николая, и теперь желает заселиться туда несмотря на то, что там живут другие жильцы.

- Вызывает сомнение сама сделка купли-продажи. Отец Николая Иванова в 2009 году оформил право наследования дома на своего сына и на племянника. Но потом передумал и переписал завещание, оставив весь дом племяннику. Однако Николай Иванов является инвалидом второй группы, и по закону лишить его наследства нельзя, он все-равно имеет право на свою долю наследства, - разъясняют правозащитники.

Кроме того, в аппарате Омбудсмена настаивают, что сотрудник отдела охраны МВД нарушил закон, самовольно выселив жильцов.

- Он (Бакыт Сеялбеков) не считается с тем, что выселение производится компетентным государственным органом, а именно судебными исполнителями, только по решению суда и в соответствии с порядком определенным статьей 99-100 Закона "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве", - добавили в аппарате Омбудсмена.

По данным пресс-службы Акыкатчы у Сеялбекова нет на руках решения суда о выселении.

Изменится ли эта ситуация с выбором нового омбудсмена Токона Мамытова?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373791
Теги:
инвалиды, омбудсмен, Чуйская область, Кыргызстан, МВД, Токон Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
312
27.09.2018, 10:44

Было право наследования, но не дарения. Почему Николай Иванович не оспорил его? Под лежачий камень вода не течет. Надо было действовать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  