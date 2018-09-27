В Жумгальском районе перевернулась легковушка. Погибли двое

В Жумгальском районе в результате ДТП погибли двое мужчин. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Нарынской области.

Авария произошла сегодня ночью примерно в 00:15 на 106 км автодороги Чаек-Кочкор, в районе села Байзак. Водитель Ш.И. 1966 г.р. не справился с управлением автомобиля марки "Ауди 100". В результате машина перевернулась. Человек, находившийся за рулем, скончался от полученных травм на месте. А его пассажир Ш.М. 1971 г.р. был доставлен в районную больницу ,где и скончался.

В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы. Ведется следствие.