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В Жумгальском районе перевернулась легковушка. Погибли двое

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- Оксана Гут
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В Жумгальском районе в результате ДТП погибли двое мужчин. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Нарынской области.

Авария произошла сегодня ночью примерно в 00:15 на 106 км автодороги Чаек-Кочкор, в районе села Байзак. Водитель Ш.И. 1966 г.р. не справился с управлением автомобиля марки "Ауди 100". В результате машина перевернулась. Человек, находившийся за рулем, скончался от полученных травм на месте. А его пассажир Ш.М. 1971 г.р. был доставлен в районную больницу ,где и скончался.

В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/373798
Теги:
ДТП, Нарынская область, погибшие, безопасность, Кыргызстан, ГУОБДД
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