Погода
$ 69.15 - 69.38
€ 80.63 - 81.69

В КР задержан террорист, вербовавший боевиков в Сирию из стран СНГ

214  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане совместно с зарубежными партнерами 19 сентября 2018 задержан боевик МТО, гражданин КР М. Г., 1995 года рождения. Об этом сообщает ГКНБ.

Как отмечается, задержанный с 2013 года состоял в одной из международной террористической организации, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал участие в боевых действиях против правительственных формирований.

"По заданию главарей МТО он занимался незаконной переправкой рекрутов в Сирию. В общей сложности, при непосредственном участии задержанного в зону вооруженного конфликта им было перенаправлено более 100 рекрутов из стран СНГ", - проинформировали в Госкомитете нацбезопасности.

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 375 "Наемничество" УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373800
Теги:
ГКНБ, Интерпол, Сирия, уголовная ответственность, терроризм, ИГИЛ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гражданин
27.09.2018, 11:47

Гкнб задерживает тех кто отправляет рекрутов в донбасс и что случилось с русской снайпейшой которую поймали в прошлом году?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  