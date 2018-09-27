В КР задержан террорист, вербовавший боевиков в Сирию из стран СНГ

В Кыргызстане совместно с зарубежными партнерами 19 сентября 2018 задержан боевик МТО, гражданин КР М. Г., 1995 года рождения. Об этом сообщает ГКНБ.

Как отмечается, задержанный с 2013 года состоял в одной из международной террористической организации, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал участие в боевых действиях против правительственных формирований.

"По заданию главарей МТО он занимался незаконной переправкой рекрутов в Сирию. В общей сложности, при непосредственном участии задержанного в зону вооруженного конфликта им было перенаправлено более 100 рекрутов из стран СНГ", - проинформировали в Госкомитете нацбезопасности.

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 375 "Наемничество" УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.