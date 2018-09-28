Поднимать тарифы за проезд в маршрутках все же, видимо, придется

За лето с рынка коммерческого общественного транспорта ушло 750 микроавтобусов. Об этом VB.KG сообщил начальник Управления городского транспорта Бишкека Хасан Алимбеков.

По его словам, причина оттока "бусиков" - низкий тариф и нерентабельность работы.

- Стоимость проезда не подымается, развития в данной сфере нет. Поэтому на сегодня граждане ездят на том, что осталось. Это нехорошая тенденция, но мало что изменит в этом плане и повышение оплаты за проезд на пару сомов. Единственное, водители начнут чуть больше зарабатывать, и количество желающих уйти снизится. Но говорить при таком условии о качестве перевозок точно не придется, - отметил Алимбеков.

В настоящее время вопрос повышения тарифа в общественном транспорте кулуарно обсуждают депутаты БГК и открыто поднимают перевозчики, подчеркнул начальник УГТ Бишкека.

- Но, думаю, в ближайшее время этот вопрос все же будет рассматриваться. Ведь с момента последнего повышения оплаты за проезд стоимость бензина и дизтоплива в среднем по КР поднялась на 16,5 сомов. Поэтому, так или иначе, но здесь надо продумывать некую разумную политику и планомерно вводить повышение тарифов, а также реализовывать альтернативу "маршруткам" в виде достаточного количества троллейбусов и автобусов, - заключил Хасан Алимбеков.