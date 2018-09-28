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Поднимать тарифы за проезд в маршрутках все же, видимо, придется

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- Виктория Григоренко
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За лето с рынка коммерческого общественного транспорта ушло 750 микроавтобусов. Об этом VB.KG сообщил начальник Управления городского транспорта Бишкека Хасан Алимбеков.

По его словам, причина оттока "бусиков" - низкий тариф и нерентабельность работы.

- Стоимость проезда не подымается, развития в данной сфере нет. Поэтому на сегодня граждане ездят на том, что осталось. Это нехорошая тенденция, но мало что изменит в этом плане и повышение оплаты за проезд на пару сомов. Единственное, водители начнут чуть больше зарабатывать, и количество желающих уйти снизится. Но говорить при таком условии о качестве перевозок точно не придется, - отметил Алимбеков.

В настоящее время вопрос повышения тарифа в общественном транспорте кулуарно обсуждают депутаты БГК и открыто поднимают перевозчики, подчеркнул начальник УГТ Бишкека.

- Но, думаю, в ближайшее время этот вопрос все же будет рассматриваться. Ведь с момента последнего повышения оплаты за проезд стоимость бензина и дизтоплива в среднем по КР поднялась на 16,5 сомов. Поэтому, так или иначе, но здесь надо продумывать некую разумную политику и планомерно вводить повышение тарифов, а также реализовывать альтернативу "маршруткам" в виде достаточного количества троллейбусов и автобусов, - заключил Хасан Алимбеков.


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URL: https://www.vb.kg/373803
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, грузоперевозки, маршрутки, тарифы, транспорт, Бишкек, деньги, стоимость проезда, Хасан Алимбеков
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Комментарии
312
28.09.2018, 09:59

Хорошая не рентабельность работа. В маршрутки набивают столько людей, что сам водитель не может ехать ( недавний случай), потом начинается оскорбление и отшвыривание пассажиров. Получается за свои деньги человек должен еще и все выслушивать и терпеть от водил? Сначала надо порядок навести в фирмачках маршруток (или слабо??), а потом поднимать стоимость проезда.

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Гражданин
28.09.2018, 10:10

Жепжутатов бгк и мерию в отставку если они поднимут тариф за проезд . Как будто они договорились между собой . Бензин в казахстане 20 сомов вот у них и покупайте и не надо поднимать цены

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фыв
28.09.2018, 10:25

Да ладно вам. Водители маршруток хорошо зарабатывают, в день 3-4 тысячи минимум после расходов.

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Moto Mototo
28.09.2018, 10:49
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Комментариев: 117

Ну и хорошо, что 750 ушло. Пусть и остальные уходят. Чем меньше этих скотовозок останется, тем лучше. Нужно просто запустить вместо них нормальные автобусы.

Хотя скорее всего этот Хасан нагло лжет. Летом всегда наблюдается отток маршруток с городских маршрутов. Пока сезон они на Иссык-Куль  гоняют, там работа проще.

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ПАЧЕМУ А
28.09.2018, 10:53

я один не знаю, почему водители автобусов/троллейбусов не требуют повысить их тариф?  За них же мы еще меньше плотим? 

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Арсен Аванович
28.09.2018, 11:16
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Ну уберите маршрутки. Пусть Курсируют за городом до города. В Бишкек пустите больше автобусов. Сделайте автобусную полосу. Благо дороги позволяют. Они у нас широкие. Как же вы понять не можете что общественный транспорт в виде троллейбусов и автобусов не развивается как раз из-за маршруток. Если маршрутки уберете. Люди начнут ездить на автобусах, автобусы будут забиваться и проносить прибыль.

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Алла Ободова
28.09.2018, 12:03
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Когда ПАЧЕМУ А

я один не знаю, почему водители автобусов/троллейбусов не требуют повысить их тариф?  За них же мы еще меньше плотим? 

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Алла Ободова
28.09.2018, 12:52

Алла Ободова

Когда ПАЧЕМУ А

я один не знаю, почему водители автобусов/троллейбусов не требуют повысить их тариф?  За них же мы еще меньше плотим? 


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