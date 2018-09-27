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Заморозить счета ГРС - требует мужчина, пинавший ногами маленького сына

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- Оксана Гут
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Мужчина, уволенный с Госрегистра после публикации видео, как он пинает собственного сына, лежащего на земле, хочет вернуться на руководящую должность и получить около полутора миллиона компенсации. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь ГРС КР Мелис Эржигитов.

По его словам, бывший сотрудник Бариер Адиев обратился с иском сначала в Первомайский райсуд. Он потребовал восстановить его на посту замначальника Сокулукского райуправления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. А также ходатайствовал о взыскании с Госрегистра 302 тысяч сомов – зарплату за время вынужденного прогула, еще 54 тыс 400 сомов за возмещение понесенных убытков (каких - не уточняется) и 1 млн – в качестве моральной компенсации.

Более того, отметили в ведомстве, Адиев требует наложить арест на все счета Государственной регистрационной службы, так как его якобы уволили незаконно.

- Знаете, после того, как в Сети появилось видео, где он пинает своего сына, естественно в обществе пошла негативная реакция. Это был шок. И Бариер Адиев решением руководства был уволен 5 декабря 2017 года по ст. 47 п.3 ч.1 закона "О государственной и муниципальной службе" и по ст. 12 закона "О государственной регистрации прав недвижимого имущества и сделок с ним", - рассказал Эржигитов.

Он подчеркнул, что ГРС соблюла все процедуры при увольнении служащего. Но в суде на представителя службы оказывается давление.

- Первомайский райсуд отказал в удовлетворении дела. Сегодня дело должен был рассматривать Бишкекский горсуд. По ходатайству истца процесс отложили на 16 октября. Хочу отметить, что во время заседаний истец ведет себя агрессивно, дело чуть не до драки доходит. Наши интересы представляет девушка-юрист, и на нее оказывается давление, - заключил пресс-секретарь ГРС КР.

От редакции напомним, что 50-летний экс-замруководителя Сокулуского ГРС так и не признал себя виновным в том, что пнул своего маленького сына по животу. По его версии он просто взял Эльхана (имя сына) за руку, поднял с земли и пошел с ним домой, а видео было смонтировано.

Инцидент произошел 2 декабря 2017 года в столичном микрорайоне "Улан-2". Очевидцы засняли на видео, как мужчина, устав от капризов ребенка, пинает лежащего на земле мальчика в живот. "Героя" ролика нашли быстро и заключили под стражу на 2 месяца на время следствия. Врачи диагностировали у двухлетнего малыша травмы брюшной полости. Были назначены экспертизы. По факту избиения возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" УК КР.

Однако позже, в январе, уголовное дело в отношении Адиева было прекращено, так как мать пострадавшего мальчика от претензий отказалась.


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URL: https://www.vb.kg/373808
Теги:
Госрегистр, насилие, суд, уголовная ответственность, Бишкек, избил ребенка, компенсация
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Комментарии
123
27.09.2018, 15:46

этот тип без совести и чести выполз из своей норы>? кто то с ним здоровается? он должен был удовиться  от позора. алчность и жадность во всем толкает его напомнить о себе миру. народ требовал посадить его на КОЛ в комментариях к новости о произошедшем. ПОЗОР. его надо было изолировать от общества и детей. а он еще харахорится. видать почувствовал чью-то поддержку. выяснить бы чью. и предать всех халдеев позору

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Райзап
27.09.2018, 16:13

Как таких мразей земля носит?

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27.09.2018, 16:38

Этого дебила сажать надо, а он ещё что-то там требует! Разве видео, где он так обращался с ребёнком не достаточно для возбуждения уголовного дела? Какая же он тварь и быдло. Надеюсь, его нигде не захотят взять на работу.

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Урри
27.09.2018, 17:46

Может все таки его посадить годик на два???

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Наблюдатель
27.09.2018, 17:49

Явный неадекват. 

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Тм
27.09.2018, 17:51

Видео есть, посадить его

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Бишкек Кыргызстан
27.09.2018, 17:56
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 322
Минусов: 329
Комментариев: 190

Законы в Кыргызстана написаны таким образом, что преступники максимально ограждены от наказания. Возьмем вот этого типа - он нанес удар ногой по ребенку и не был никак наказан, потому что мать ребенка написала заявление об отказе от претензий. Причем тут мать ребенка ? Пострадавший - ребенок и государство должно защищать ребенка ! Но наши законы написаны именно таким образом. Вы можете на машине убить человека, но если родители погибшего отзовут заявление, вас даже прав не лишат (это на примере сына мэра).

Или возьмем коррупционеров. Чтобы задержать чиновника с взяткой требуется заявление от взяткодателя. Но в большинстве случаев взяткодатель и не собирается писать заявление, потому что ему выгодно, чтобы чиновник взял взятку и признал, допустим, победителем тендера.

Закон не позволяет правоохранительным органам подослать под видом бизнесмена своего сотрудника, дать взятку, взять с поличным и посадить коррупционера, хотя такой способ - самый эффективный способ борьбы с коррупцией.

В Жогорку Кенеш богатые коррупционеры идут лишь за депутатской корочкой, чтобы оградиться от преследования правоохранительных органов. И заодно пишут законы, которые защищают преступников.

Доколе ?

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Бишкек Кыргызстан
27.09.2018, 17:58
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 322
Минусов: 329
Комментариев: 190

Урри

Может все таки его посадить годик на два???

В Кыргызстане нет таких законов, чтобы можно было наказать этого типа. Так что по закону его даже штрафануть не получится.

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