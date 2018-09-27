Заморозить счета ГРС - требует мужчина, пинавший ногами маленького сына

Мужчина, уволенный с Госрегистра после публикации видео, как он пинает собственного сына, лежащего на земле, хочет вернуться на руководящую должность и получить около полутора миллиона компенсации. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь ГРС КР Мелис Эржигитов.

По его словам, бывший сотрудник Бариер Адиев обратился с иском сначала в Первомайский райсуд. Он потребовал восстановить его на посту замначальника Сокулукского райуправления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. А также ходатайствовал о взыскании с Госрегистра 302 тысяч сомов – зарплату за время вынужденного прогула, еще 54 тыс 400 сомов за возмещение понесенных убытков (каких - не уточняется) и 1 млн – в качестве моральной компенсации.

Более того, отметили в ведомстве, Адиев требует наложить арест на все счета Государственной регистрационной службы, так как его якобы уволили незаконно.

- Знаете, после того, как в Сети появилось видео, где он пинает своего сына, естественно в обществе пошла негативная реакция. Это был шок. И Бариер Адиев решением руководства был уволен 5 декабря 2017 года по ст. 47 п.3 ч.1 закона "О государственной и муниципальной службе" и по ст. 12 закона "О государственной регистрации прав недвижимого имущества и сделок с ним", - рассказал Эржигитов.

Он подчеркнул, что ГРС соблюла все процедуры при увольнении служащего. Но в суде на представителя службы оказывается давление.

- Первомайский райсуд отказал в удовлетворении дела. Сегодня дело должен был рассматривать Бишкекский горсуд. По ходатайству истца процесс отложили на 16 октября. Хочу отметить, что во время заседаний истец ведет себя агрессивно, дело чуть не до драки доходит. Наши интересы представляет девушка-юрист, и на нее оказывается давление, - заключил пресс-секретарь ГРС КР.

От редакции напомним, что 50-летний экс-замруководителя Сокулуского ГРС так и не признал себя виновным в том, что пнул своего маленького сына по животу. По его версии он просто взял Эльхана (имя сына) за руку, поднял с земли и пошел с ним домой, а видео было смонтировано.

Инцидент произошел 2 декабря 2017 года в столичном микрорайоне "Улан-2". Очевидцы засняли на видео, как мужчина, устав от капризов ребенка, пинает лежащего на земле мальчика в живот. "Героя" ролика нашли быстро и заключили под стражу на 2 месяца на время следствия. Врачи диагностировали у двухлетнего малыша травмы брюшной полости. Были назначены экспертизы. По факту избиения возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" УК КР.

Однако позже, в январе, уголовное дело в отношении Адиева было прекращено, так как мать пострадавшего мальчика от претензий отказалась.