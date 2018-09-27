Генпрокуратура выясняет, гражданин чьей страны депутат Сулейманов

В ближайшие две недели Генпрокуратура даст свое заключение – есть ли у депутата Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Бахадыра Сулейманова второе гражданство. Об этом VB.KG сказали в самом надзорном органе.

- 25 сентября в Генеральную прокуратуру поступили материалы от Ассамблеи народов Кыргызстана по поводу второго гражданства Бахадыра Сулейманова. В настоящее время проводится проверка. Результаты будут в установленные сроки – по истечению 14 дней. Но если появятся дополнительные обстоятельства по делу, то расследование продлится на 30 дней, - сообщила представитель отдела информации и связи с общественностью Генпрокуратуры КР Жаркынай Азиева.

Она также отметила, что при необходимости главным надзорным органом будет сделан запрос соответствующим органам республики Казахстан.

Напомним, накануне в Жогорку Кенеше Токон Мамытов заявил, что парламентарий Бахадыр Сулейманов имеет второе гражданство – Казахстана. И на то есть неопровержимые доказательства. Мамытов сообщил, что все материалы еще 2 месяца назад передал также в ЦИК.

Редакция VB.KG решила узнать, на какой стадии ведется циковская проверка.

- Мы направили запросы в компетентные органы – МИД, Минюст, ГРС. Пока ничего не предпринимается, ждем ответ. Если информация о втором гражданстве депутата подтвердится, то мы лишим его депутатского мандата, - ответили в пресс-службе ЦИК КР.

В Министерство иностранных дел КР на момент публикации нам дозвониться так и не удалось. Зато в Министерстве юстиции КР и Госрегистре редакцию заверили, что запроса от Центризбиркома они не получали. Более того, оба ведомства не являются компетентными в вопросах гражданства.

Ответ Минюста КР:

- Вопросы по гражданству мы не регулируем. Относительно Бахадыра Сулейманова ничего сказать не можем. Вам нужно обратиться в Государственную регистрационную службу, - заявили в пресс-службе Минюста КР.

Ответ ГРС КР:

- Мы вообще не можем сказать, есть ли у человека гражданство другой страны. Это выяснят профильные органы. Для начала их надо определить - может это Минюст или МВД, или МИД. Они должны направить своим коллегам в Казахстан письмо в рамках международных конвенций. И те уже проверят у себя. Единственное, могу сообщить, что депутат Бахадыр Сулейманов с заявлением о выходе из другого гражданства не обращался, - заверили в пресс-службе Госрегистра.

Неужели Государственная регистрационная служба не может проследить и то каким образом был выдан паспорт гражданина Кыргызстана, даже если это было после распада СССР?

- Нет, не можем. ГРС существует только с 2010 года. Раньше этим занималось МВД, - последовал ответ.

Резонно встает вопрос: почему тогда именно Госрегистр выступает истцом по делу о получении второго гражданства экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова?

- Что касается истории того, как выдавались паспорта - это в компетенции Министерства внутренних дел. Но МВД не может подать иск, потому что уже этим не занимается. Правоприемником является Госрегистр. Мы и подаем иск. Это правильно, - объяснили в ведомстве.

Напомним, следственно-арестованный Кубанычбек Кулматов из-за якобы незаконно полученного кыргызского паспорта в 1996 году обвиняется по ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и по ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК КР.

Новоиспеченный Омбудсмен КР Токон Мамытов перед Жогорку Кенешем также заявил, что депутат Бахадыр Сулейманов получил гражданство Кыргызстана в 1996 году "не как все". И за это ему может грозить лишь сдача депутатского мандата.