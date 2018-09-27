Погода
$ 69.06 - 69.39
€ 80.69 - 81.49

Генпрокуратура выясняет, гражданин чьей страны депутат Сулейманов

271  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ближайшие две недели Генпрокуратура даст свое заключение – есть ли у депутата Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Бахадыра Сулейманова второе гражданство. Об этом VB.KG сказали в самом надзорном органе.

- 25 сентября в Генеральную прокуратуру поступили материалы от Ассамблеи народов Кыргызстана по поводу второго гражданства Бахадыра Сулейманова. В настоящее время проводится проверка. Результаты будут в установленные сроки – по истечению 14 дней. Но если появятся дополнительные обстоятельства по делу, то расследование продлится на 30 дней, - сообщила представитель отдела информации и связи с общественностью Генпрокуратуры КР Жаркынай Азиева.

Она также отметила, что при необходимости главным надзорным органом будет сделан запрос соответствующим органам республики Казахстан.

Напомним, накануне в Жогорку Кенеше Токон Мамытов заявил, что парламентарий Бахадыр Сулейманов имеет второе гражданство – Казахстана. И на то есть неопровержимые доказательства. Мамытов сообщил, что все материалы еще 2 месяца назад передал также в ЦИК.

Редакция VB.KG решила узнать, на какой стадии ведется циковская проверка.

- Мы направили запросы в компетентные органы – МИД, Минюст, ГРС. Пока ничего не предпринимается, ждем ответ. Если информация о втором гражданстве депутата подтвердится, то мы лишим его депутатского мандата, - ответили в пресс-службе ЦИК КР.

В Министерство иностранных дел КР на момент публикации нам дозвониться так и не удалось. Зато в Министерстве юстиции КР и Госрегистре редакцию заверили, что запроса от Центризбиркома они не получали. Более того, оба ведомства не являются компетентными в вопросах гражданства.

Ответ Минюста КР:

- Вопросы по гражданству мы не регулируем. Относительно Бахадыра Сулейманова ничего сказать не можем. Вам нужно обратиться в Государственную регистрационную службу, - заявили в пресс-службе Минюста КР.

Ответ ГРС КР:

- Мы вообще не можем сказать, есть ли у человека гражданство другой страны. Это выяснят профильные органы. Для начала их надо определить - может это Минюст или МВД, или МИД. Они должны направить своим коллегам в Казахстан письмо в рамках международных конвенций. И те уже проверят у себя. Единственное, могу сообщить, что депутат Бахадыр Сулейманов с заявлением о выходе из другого гражданства не обращался, - заверили в пресс-службе Госрегистра.

Неужели Государственная регистрационная служба не может проследить и то каким образом был выдан паспорт гражданина Кыргызстана, даже если это было после распада СССР?

- Нет, не можем. ГРС существует только с 2010 года. Раньше этим занималось МВД, - последовал ответ.

Резонно встает вопрос: почему тогда именно Госрегистр выступает истцом по делу о получении второго гражданства экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова?

- Что касается истории того, как выдавались паспорта - это в компетенции Министерства внутренних дел. Но МВД не может подать иск, потому что уже этим не занимается. Правоприемником является Госрегистр. Мы и подаем иск. Это правильно, - объяснили в ведомстве.

Напомним, следственно-арестованный Кубанычбек Кулматов из-за якобы незаконно полученного кыргызского паспорта в 1996 году обвиняется по ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и по ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК КР.

Новоиспеченный Омбудсмен КР Токон Мамытов перед Жогорку Кенешем также заявил, что депутат Бахадыр Сулейманов получил гражданство Кыргызстана в 1996 году "не как все". И за это ему может грозить лишь сдача депутатского мандата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373812
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, МИД, Министерство юстиции, ЦИК, Казахстан, гражданство, Кыргызстан, Токон Мамытов, Бахадыр Сулейманов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  