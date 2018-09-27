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В Кара-Суйском районе водитель сбил насмерть 6-летнего ребенка и скрылся

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- Оксана Гут
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Сегодня, 27 сентября, примерно в 18.50 на649 км автодороги Бишкек-Ош в Кара-Суйском районе был сбит уроженец села Кара-Добо А.Н. 2012 г.р. Ребенок погиб на месте.

Автонаезд совершил водитель белого внедорожника "Тойота Прадо" и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Ошской области.

По данным ведомства, в настоящее время сотрудники дорожной милиции области и района мобилизованы на поиски подозреваемого.

На въездах- выездах в район установлены блок-посты.


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URL: https://www.vb.kg/373822
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