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Является ли кыргызстанцем мужчина, пытавшийся совершить суицид в Стамбуле?

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- Екатерина Улитина
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Накануне вечером в стамбульском аэропорту "Ататюрк" гражданин Кыргызстана спрыгнул со второго этажа международного терминала. В МИД КР VB.KG подтвердили эту информацию.

По данным ведомства, консул Кыргызстана в Стамбуле уже направился в больницу, куда доставили пострадавшего.

- Сейчас устанавливаются детали произошедшего. Нужно проверить информацию, что мужчина является гражданином КР и выяснить другие факты, - прокомментировали в МИД.

По данным турецких СМИ, пассажир вышел на лестницу терминала, другой мужчина пытался убедить его спуститься, однако ему это не удалось. Парень прыгнул и упал на бетонный пол. Его увезли в больницу. В МИД КР пока не располагают информацией о состоянии пострадавшего.


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URL: https://www.vb.kg/373824
Теги:
МИД, попытка суицида, Турция, Кыргызстан
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