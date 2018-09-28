Является ли кыргызстанцем мужчина, пытавшийся совершить суицид в Стамбуле?

Накануне вечером в стамбульском аэропорту "Ататюрк" гражданин Кыргызстана спрыгнул со второго этажа международного терминала. В МИД КР VB.KG подтвердили эту информацию.

По данным ведомства, консул Кыргызстана в Стамбуле уже направился в больницу, куда доставили пострадавшего.

- Сейчас устанавливаются детали произошедшего. Нужно проверить информацию, что мужчина является гражданином КР и выяснить другие факты, - прокомментировали в МИД.

По данным турецких СМИ, пассажир вышел на лестницу терминала, другой мужчина пытался убедить его спуститься, однако ему это не удалось. Парень прыгнул и упал на бетонный пол. Его увезли в больницу. В МИД КР пока не располагают информацией о состоянии пострадавшего.