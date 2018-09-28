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Интрига сохраняется: Появилась новая справка о гражданстве Сулейманова

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- Оксана Гут
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Какой из двух документов подлинный?

"Справка о том, что депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов числится гражданином Казахстана – липовая". С таким заявлением чат WhatsApp редакции VB.KG обратился человек, представившись представителем самого парламентария.

Такая реакция, отметим, последовала после публикации "VB.KG располагает документом о настоящем гражданстве Бахадыра Сулейманова".

"Представитель депутата" предоставил фотографию "своей" справки о гражданстве Бахадыра Искаковича. И заверил, что именно она подлинная. Далее текст сообщения полностью.

"Опубликованная ранее вами справка не является настоящей. Эта же липовая справка распространялась в Сети в 2014 году и этот вопрос уже поднимался. Справка, которую я вам предоставил, была официальным подтверждающим документом, что депутат Бахадыр Сулейманов не является гражданином Казахстана. Еще тогда этот вопрос был проверен и рассмотрен на заседании ЦИК в 2014 году. ЦИК не подтвердила информацию о его двойном гражданстве. Связано ли это с резкой критикой реконструкции музея или Токона Мамытова, неизвестно. Но сейчас же заинтересованные люди заново пытаются поднять этот вопрос через средства массовой информации, вводя людей и общественность в заблуждение", - написал он.

В рамках объективности, конечно, публикуем и эту справку. Она сделана через год после опубликованной нами ранее. В качестве органа, выдавшего ее, значится тот же Департамент Внутренних дел Жамбыльской области МВД РК, под подписью и.о. начальника УМП ДВД Жамбыльской области Салжанова М.Е.

И еще одна деталь. Согласно информации, указанной на этой бумаге, запрос был отправлен самим Сулеймановым, проживающим на тот момент в Кыргызстане по адресу: город Кант, по ул. Гагарина 14, кв. 7.

Сейчас депутат Бахадыр Сулейманов, насколько известно, живет в Бишкеке.

Любопытно, что в комментариях под нашим материалом о гражданстве Сулейманова на Facebook один из пользователей написал, что ранее депутат был прописан в Казахстане, в городе Тараз по ул. Байзак батыра (бывшая Ташкентская). А родился в Жамбыльской области Казахстана в селе Дунгановка.

В общем, где на самом деле прописан кыргызстанский парламентарий, гражданином чьей страны является, и какая из представленных справок подделка, надеемся выяснит следствие.


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URL: https://www.vb.kg/373828
Теги:
Генеральная прокуратура, Казахстан, гражданство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, следствие, Бахадыр Сулейманов
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
28.09.2018, 11:29
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 326
Минусов: 335
Комментариев: 194

Короче, депутат так или иначе наврал. Ведь совсем недавно он заявлял, что после распада СССР он стал гражданином Кыргызстана. Теперь же выясняется, что он еще гражданином Казахстана умудрился стать.

Какие у нас хорошие депутаты ! Из них получаются хорошие коррупционеры (Текебаев и компания), главари преступных группировок (Асылбек уулу Дамирбек), любители пересекать пограничные реки вброд (Шадиев).

А сколько среди них лиц, которые от правоохранительных органов скрываются за депутатской корочкой !

Давно пора убрать депутатскую неприкосновенность - пусть депутаты будут поближе к народу !

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Жалоба модератору
грс
28.09.2018, 12:21

Для тех кто работает в грс и МВД интриги нет. Дело совсем не в этих справках. Походу лишение будет.

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Жалоба модератору
Зарина Ходжаева
28.09.2018, 12:35
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 5

судя по ошибкам и по тому как коряво написано, липовая как раз таки ЭТА справка

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Жалоба модератору
ЦОН
28.09.2018, 12:35

а метод то по обходу запретов и ограничений по гражданству проясняется. Интересно, сколько денег ушло на это?

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Кыке
28.09.2018, 12:38

Шустро развел..гад..

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Тор
28.09.2018, 12:58

Пора наш парламент переименовать в жогорку кенес республики казахстан

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Городской
28.09.2018, 13:29

Вовсе он не с токоном воюет, все из-за ассамблеи.

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Жалоба модератору
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