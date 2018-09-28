Интрига сохраняется: Появилась новая справка о гражданстве Сулейманова

Какой из двух документов подлинный?

"Справка о том, что депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов числится гражданином Казахстана – липовая". С таким заявлением чат WhatsApp редакции VB.KG обратился человек, представившись представителем самого парламентария.

Такая реакция, отметим, последовала после публикации "VB.KG располагает документом о настоящем гражданстве Бахадыра Сулейманова".

"Представитель депутата" предоставил фотографию "своей" справки о гражданстве Бахадыра Искаковича. И заверил, что именно она подлинная. Далее текст сообщения полностью.

"Опубликованная ранее вами справка не является настоящей. Эта же липовая справка распространялась в Сети в 2014 году и этот вопрос уже поднимался. Справка, которую я вам предоставил, была официальным подтверждающим документом, что депутат Бахадыр Сулейманов не является гражданином Казахстана. Еще тогда этот вопрос был проверен и рассмотрен на заседании ЦИК в 2014 году. ЦИК не подтвердила информацию о его двойном гражданстве. Связано ли это с резкой критикой реконструкции музея или Токона Мамытова, неизвестно. Но сейчас же заинтересованные люди заново пытаются поднять этот вопрос через средства массовой информации, вводя людей и общественность в заблуждение", - написал он.

В рамках объективности, конечно, публикуем и эту справку. Она сделана через год после опубликованной нами ранее. В качестве органа, выдавшего ее, значится тот же Департамент Внутренних дел Жамбыльской области МВД РК, под подписью и.о. начальника УМП ДВД Жамбыльской области Салжанова М.Е.

И еще одна деталь. Согласно информации, указанной на этой бумаге, запрос был отправлен самим Сулеймановым, проживающим на тот момент в Кыргызстане по адресу: город Кант, по ул. Гагарина 14, кв. 7.

Сейчас депутат Бахадыр Сулейманов, насколько известно, живет в Бишкеке.

Любопытно, что в комментариях под нашим материалом о гражданстве Сулейманова на Facebook один из пользователей написал, что ранее депутат был прописан в Казахстане, в городе Тараз по ул. Байзак батыра (бывшая Ташкентская). А родился в Жамбыльской области Казахстана в селе Дунгановка.

В общем, где на самом деле прописан кыргызстанский парламентарий, гражданином чьей страны является, и какая из представленных справок подделка, надеемся выяснит следствие.