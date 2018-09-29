Инвалидов выгоняют на улицу. Версия службы охраны МВД

Ранее VB.KG рассказало историю Николая Иванова, которого вместе с семьей выселил из дома с применением силы сотрудник охраны МВД Московского района Чуйской области Бакыт Сеилбеков.

Специальная служба охраны МВД Кыргызстана сообщает, что их сотрудник Бакыт Сеилбеков не выселял из дома и не применял силу к инвалиду Николаю Иванову и членам его семьи.

- В ходе разбирательства было установлено, что Бакыт Сеилбеков действовал по доверенности от имени Ивановой Людмилы Михайловны, являющейся владелицей дома в селе Садовое. Они заключили договор о купле-продаже дома с Элмирой Сеилбековой. Настоящий договор был удостоверен частным нотариусом Московского нотариального округа от 23.02.2018 года за №326. Таким образом, Сеилбекова Элмира стала владелицей данного жилого дома, - сообщают в ГУГССО МВД КР.

В ведомстве отмечают, что несмотря на приобретенное право собственности, новая владелица Элмира Сеилбекова не стала выгонять семью Ивановых и разрешила жить в доме. Они охраняли территорию и присматривали за жилищем, так как в нем никто не жил. Позже в дом въехал сын Сеилбековой.

- Однако Ивановы и сейчас проживают по вышеуказанному адресу, и гражданин Сеилбеков, который является сыном хозяйки не требовал выселить их. Из аппарата Омбудсмена, куда обратился Иванов, никто не приезжал и не беседовал с Сеилбековыми, - утверждают в Специальной службе охраны МВД.

Напомним, все три члена семьи Ивановых являются инвалидами. Они обратились в аппарат Омбудсмена с жалобой, что сотрудник службы охраны МВД силой выселил их из дома во времянку, расположенную на этом же участке. Теперь, по словам правозащитников, Сеилбеков требует, чтобы они освободили и это помещение.