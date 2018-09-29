Кулов: В КР нужно принять закон о признании гражданства другой страны

В Пограничной службе и Министерстве иностранных дел знают о проблемах двойного гражданства в Кыргызстане, но просто предпочитают закрывать на это глаза. В беседе с VB.KG об этом сказал Феликс Кулов.

Он напомнил, что согласно ст. 50 п.2 Конституции КР "Ни один гражданин не может быть лишен своего гражданства и права изменить свое гражданство. За лицами, являющимися гражданами КР, признается принадлежность к гражданству другого государства в соответствии с законами и международными договорами, участницей которых является КР".

Но! Международных договоров у Кыргызстана по поводу двойного гражданства, как не было, так и нет.

- Эта норма говорит о том, что можно иметь двойное гражданство при условии, если с той страной у нас есть соответствующий договор. Но у нас, насколько я знаю, ни с одной страной нет такого договора. Поэтому эта норма не действует, хотя дает право. Это проблема, которую должен решать МИД. Не только, когда второй паспорт выявляется у человека, занимающего какую-либо государственную должность: депутата, министра и т.д. У нас десятки тысяч трудовых мигрантов, бизнесменов, которые в поисках лучшей жизни получили гражданство другой страны. Например, России. И они скрывают это, - сообщил экс-депутат Жогорку Кенеша.

Иными словами, де-факто двойное гражданство в Кыргызстане распространено, но юридически никак не урегулировано.

- Не нужно ждать международных договоров. Надо узаконить в одностороннем порядке. Принять закон, что мы признаем гражданство другой страны. Но при этом люди должны зарегистрироваться. Также решить какие именно ввести для них ограничения. Например, как в Германии, дать несколько лет чтобы человек определился с гражданством. Если выберет другое государства, то это не значит, что ему нельзя жить и работать здесь. Наоборот, предлагаю, принимать на должности консультантов, экспертов, замминистров соотечественников с иным гражданством, - поделился мнением Феликс Шаршенбаевич.

Что касается ответственности для тех, кто уже имеет два паспорта, то ее нет.

- Отдельным законом прописано, что человек "имеющий двойное гражданство, не может быть Президентом, депутатом Жогорку Кенеша, судьей, сотрудником правоохранительных органов, сотрудником уполномоченного государственного органа в сфере обороны, а также занимать руководящие должности в органах государственной власти". Наказание за неисполнение этого закона не предусмотрено. А если примем соответствующие нормативно-правовые акты, то и эта проблема решится, - резюмировал Кулов.

Отсутствии наказания за получение второго паспорта подтвердил и адвокат Сергей Слесарев, защищающий в настоящее время интересы экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова.

- Если у депутата Бахадыра Сулейманова подтвердится второе гражданство, то он вынужден будет оставить депутатское кресло. Это все. Вся ответственность, которая может быть. Имея кыргызский паспорт, никто не имеет права лишить его ни гражданства, ни этого же паспорта. При обвинении в двойном гражданстве не подходит ст.350 ч.2 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и ст.346 ч.1 (Незаконное пересечение государственной границы) УК КР, - отметил Слесарев.

А обязаны ли были граждане СССР в 1996 году при получении кыргызских паспортов уведомлять госорганы о наличии другого гражданства?

- Не обязательно указывать другое гражданство, если оно и есть. Гражданам СССР не надо было официально писать даже заявление о приеме в гражданство. Ответственность за умолчание не прописана в законодательных актах. Тем более уголовная. Это определенное действие, которое не регламентировано законом, - ответил адвокат.