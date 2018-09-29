Никита Тарасенко: "Я объяснил за мемасы мусорам"

Никита Тарасенко, весьма скандально известный в бишкекской дизайнерской среде, у себя в аккаунте в Facebook рассказал, что ходил в Генпрокуратуру, где написал объяснительную по поводу "мемов" (активно распространяющихся картинок с текстовыми вариациями на конкретную персону или событие - ред.).

Текст его пестрит нецензурными выражениями, поэтому вынуждены их "зацензурить".

Никита Тарасенко:

"Помните мемасики про президента? Сегодня вызывали в ген-прокуратуру объяснительную писать)

Непонимание ситуации было на лице у всех, как у меня, так и у сотрудников. В глазах читалось "мы не знаем, что за ,,,ня происходит, но это наша работа".

А объяснительная заслуживает отдельного внимания. В ней нужно было объяснить смысл юмора этих мемов и описать все отсылки. В начале они пытались на серьёзке со мной разговаривать, но от понимания пи,,,ца ситуации и от смысла объяснительной ржать начали все. )

Провожали меня со словами "вот такой ,,,ём мы тут занимаемся".

А заяву написала чуткая патриотка (забыл, как зовут), переживающая за моральное состояние президента и страны. Привет тебе. Спасибо за весёлый выходной. )

Короч, друзья мои фбшные, я пояснил за мемасы мусорам. За всех вас!".

За исключением "запиканных" выражений, орфография, стилистика и пунктуация автора сохранена.

К слову, так называемые "мемасики" от Тарасенко совершенно не пользовались популярностью. Так что, действительно, совершенно непонятно, зачем его вызывали в главный надзорный орган. Вопрос теперь в другом, как отреагируют "мусора" на уже это заявление "известного" дизайнера?