Кто из врачей понес ответственность за смерть 8-летней Медины с Иссык-Куля

16 октября на выездном заседании комитета ЖК КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению в Чолпон-Ате депутаты должны были заслушать результаты работы комиссии по поводу смерти 8-летней Медины из села Темировка.

Этот вопрос в повестке дня стоял под номером 3. А в качестве докладчика должен был выступить сам министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев.

Но, заседая с двух часов дня, парламентарии так и не дошли до третьего пункта. В разговоре с VB.KG член комитета Евгения Строкова отметила, что ответственность врачей в гибели девочки они так и не рассматривали.

- Мы уже обсуждали эту трагедию на комитете. Комиссия провела свою работу. К сожалению, или напротив хорошо, что мы не поднимали эту тему на последнем заседании. У людей горе, и ворошить все это не надо вновь. Я понимаю, что этот случай вызвал общественный резонанс, но мы должны говорить о том, как не допускать детских смертей в больницах в принципе. Не только об этой конкретной ситуации, - высказала мнение нардеп.

Редакция обратилась за комментариями в Минздрав. Заведующий отделом управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Кубанычбек Калмаматов заявил VB.KG, что в смерти 8-летней Медины "есть упущение врачей".

- Комиссия подвела итоги 9 октября, но окончательного приказа с министерства еще не вышло. Но уже объявлен выговор врачу с Иссык-Кульской территориальной больницы, который первым принял девочку и накладывал гипсовую лангету. Выговоры также получили хирург с ЦОВП Ананьево и врач с НЦОМиД. Мы написали письмо о принятии дисциплинарных мер в отношении директора НЦОМиД, - сообщил Калмаматов.

Ранее, отметим, в Минздраве говорили о том, что и родственники девочки должны понимать свою ответственность за то, что привели ребенка в больницу лишь через двое суток после получения перелома.

Однако сейчас Кубанычбек Калмаматов сказал, что такой постановки вопроса даже не стоит.

- Родственники в таком тяжелом положении, так что говорить здесь не о чем, - заключил представитель ведомства.

От редакции отметим, что по факту гибели ребенка Иссык-Кульское РОВД возбудило уголовное дело по ст. 119 УК КР.

- Заявление написала бабушка погибшей девочки. Сейчас мы ждем результатов судмедэкспертизы. Только после этого сможем говорить об ответственности кого-либо конкретно. Следственные мероприятия продолжаются, - отметил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Статья 119 п.2 УК КР "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником" наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, трагедия разгоралась с 3 по 10 сентября. У 8-летней Медины жительницы села Темировка Иссык-Кульского района в результате перелома руки за неделю развилась гангрена. 10 числа руку ампутировали в НЦОМиД, но было уже поздно. Девочка погибла.