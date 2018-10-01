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Водитель, насмерть сбивший ребенка по дороге Бишкек-Ош, задержан

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- Оксана Гут
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28 сентября водитель белого внедорожника, насмерть сбивший 6-летнего ребенка по автодороге Бишкек-Ош, сам пришел в отделение милиции. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Ошской области.

По данным ведомства, житель Кара-Кульджинского района 1989 г.р. К.К. признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК КР "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств".

Сам водитель водворен в ИВС Кара-Суйского района. Автомашина, на которой был совершен автонаезд, водворена на штрафную стоянку ОБДД Кара-Суйского района.

Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 27 сентября на 649 км автодороги Бишкек-Ош в Кара-Суйском районе. В результате автонаезда ребенок скончался. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудниками милиции для его поимки был объявлен план "Перехват".


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URL: https://www.vb.kg/373876
Теги:
ДТП, Кара-Суйский район, наказание, Ошская область, уголовная ответственность, автонаезд, погиб ребенок
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