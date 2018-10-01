С взяткой на КПП "Кызыл-Кия автодорожный" задержаны должностные лица

22 сентября Военной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 313 (вымогательство взятки) и 313-1 (получение взятки) УК КР. Об этом сообщает отдел информации и связи с общественностью Генеральной прокуратуры КР.

Отмечается, что должностные лица Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, осуществляющие свои функции на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Кия автодорожный", вымогали взятки с гражданина Ч.И.

Так, в Военную прокуратуру КР с заявлением обратился частный предприниматель Ч.И. о том, что должностные лица ГПС КР, ГТС при ПКР и ГИВФБ при ПКР систематически вымогают у него денежные средства за беспрепятственный проезд большегрузного автотранспорта с грузом из Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику.

29 сентября Военной прокуратурой республики совместно с 3-им управлением СКМ МВД КР после получения взятки в сумме 1200 долларов США был задержан с поличным старший инспектор группы таможенного оформления Баткенской таможни Э.Ж., за получение взятки в сумме 2000 сомов, военнослужащий ГПС Д.Ж. и старший инспектор ГИВФБ Т.А. за получение 1000 сомов.

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия по установлению полных обстоятельств дела.