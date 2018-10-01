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Ахматбек Келдибеков породнился с Райымбеком Матраимовым

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- Бакыт Стамов
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Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков на прошлой неделе женил своего сына Бекболота в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Так стало известно, что невесткой политика стала девушка из Казахстана Камиля. А посаженным отцом (окул ата) жениха и невесты стал экс-заместитель главы Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Также на свадьбу были приглашены такие политики, как Нариман Тюлеев, Темир Сариев, Камчыбек Ташиев, Феликс Кулов, Медеткан Шеримкулов, Адахан Мадумаров, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров и Элмурза Сатыбалдиев.

Кроме того, сообщается, что для свадьбы своего сына Ахматбек Келдибеков не пожалел средств, чтобы пригласить зарубежных певцов – Согдиану и Дильназ Ахмадиеву.


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URL: https://www.vb.kg/373880
Теги:
Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков, Исмаил Исаков, Камчыбек Ташиев, Нариман Тюлеев, Темир Сариев, Феликс Кулов, Эльмурза Сатыбалдиев, Раимбек Матраимов, Медеткан Шеримкулов, Дильназ Ахмадиева, Согдиана
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Комментарии
ulukbek kanybekov
01.10.2018, 15:28
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 4

Сооке красавчик, своих не трогает. Только северных сажает в тюрьму. История с бакиевыми его ничему не научила. Жаль.....

+2
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Жалоба модератору
Наргиза Абакирова
01.10.2018, 15:30
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Уурулук ишин дагы да өнүктүрөйүн деп баласына Раимди өкүл ата кылган экен да  

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Жалоба модератору
Жаныбек Кеңешов
01.10.2018, 15:33
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 35
Комментариев: 23

Раим АШАнын колтугуна кире калып Бажы тармагын бир топ эле сазга батырды окшойт. Бажынын арты менен миллион деген каймана атты алса керек. Раим деле катардагы адам ал кандай болгон күндө дагы жазасын алышы керек. Ал ким экен. Убагында АШАнын ишенимдүү кадры болгон. Кийин анан АША анын артынан суу сепкенин жалпы коомчулук жакшы билет.

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Жалоба модератору
Нурик Каптагаев
01.10.2018, 15:33
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 19
Комментариев: 11

По словам экс-чиновника, прежде у него никогда не было разногласий с Атамбаевым, а потому он не понимает причин того, почему бывший глава государства выступил со столь резкой критикой в его адрес. И посетовал на то, что стал не нужен «Социал-демократической партии Кыргызстана» (партии власти), которой «верно служил и отдал столько сил».НОВОСТИ ПАРТНЕРОВТакже Матраимов отметил, что пост заместителя председателя киргизстанской таможни ему достался не просто так — сесть на столь привлекательную в Киргизии должность ему якобы помогли сам бывший глава государства Алмазбек Атамбаев и «его друг» Икрамжан Илмиянов.Вопрос чего не поделили тогдашние власти с Раимом?

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Жалоба модератору
Keremet Mamatkerim
01.10.2018, 15:38
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Раим Миллион был кадром Атамбаева, они  кушали с одной тарелки и делились 

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Жалоба модератору
Улан Байгазиев
01.10.2018, 15:40
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Плюсов: 83
Минусов: 123
Комментариев: 142

А. Атамбаев когда был Президентом пользовался кем хотел, а передуходом решил их стереть да так, чтобы их помощь не понадобился его преемнику С.Жээнбекову. Один вопрос!!! Почему же все 6 лет когда , когда Атамбаев был во власти молчал про Р. Матраимова, а перед уходом все таки решил его уволить и назвать его коррупционером.

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