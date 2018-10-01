Ахматбек Келдибеков породнился с Райымбеком Матраимовым

Сооке красавчик, своих не трогает. Только северных сажает в тюрьму. История с бакиевыми его ничему не научила. Жаль.....
Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков на прошлой неделе женил своего сына Бекболота в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщают отечественные СМИ.
Так стало известно, что невесткой политика стала девушка из Казахстана Камиля. А посаженным отцом (окул ата) жениха и невесты стал экс-заместитель главы Таможенной службы Райымбек Матраимов.
Также на свадьбу были приглашены такие политики, как Нариман Тюлеев, Темир Сариев, Камчыбек Ташиев, Феликс Кулов, Медеткан Шеримкулов, Адахан Мадумаров, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров и Элмурза Сатыбалдиев.
Кроме того, сообщается, что для свадьбы своего сына Ахматбек Келдибеков не пожалел средств, чтобы пригласить зарубежных певцов – Согдиану и Дильназ Ахмадиеву.