Ахматбек Келдибеков породнился с Райымбеком Матраимовым

Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков на прошлой неделе женил своего сына Бекболота в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Так стало известно, что невесткой политика стала девушка из Казахстана Камиля. А посаженным отцом (окул ата) жениха и невесты стал экс-заместитель главы Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Также на свадьбу были приглашены такие политики, как Нариман Тюлеев, Темир Сариев, Камчыбек Ташиев, Феликс Кулов, Медеткан Шеримкулов, Адахан Мадумаров, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров и Элмурза Сатыбалдиев.

Кроме того, сообщается, что для свадьбы своего сына Ахматбек Келдибеков не пожалел средств, чтобы пригласить зарубежных певцов – Согдиану и Дильназ Ахмадиеву.