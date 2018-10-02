6-месячный малыш, выпавший с 4 этажа с матерью, идет на поправку

6-месячного ребенка, упавшего с матерью с 4 этажа, перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом VB.KG сообщил заместитель главного врача Ошской межобластной детской клинической больницы Жыргал Кадыров.

С его слов, малышу после перенесенной 12 сентября операции на головном мозге, наконец, становится лучше.

- Мальчик вышел из сопорозного состояния. Он плачет, улыбается, самостоятельно кушает. Но пока еще только лежит. Травма была очень серьезная. Мы не беремся говорить о последствиях. Мы сделали все возможное, спасли ребенка. Сейчас идет восстановительный период, он нуждается в реабилитации, - сказал Кадыров.

Он также отметил, что неизвестно сколько еще времени малыш пробудет в больнице.

- Сейчас динамика положительная, но мы должны его наблюдать. За ребенком приглядывает в больнице и его бабушка. Решено отдать опеку над ребенком ей. Так как, оказалось, раньше она им занималась, а не мать, - добавил заместитель главврача.

На родительницу, напомним, возбуждено уголовное дело по ст.28-97 "Покушение на убийство" УК КР. О ходе следствия в УВД Оша пообещали дать информацию позже.

Напомним, 6 сентября в Оше пьяная 40-летняя женщина выпрыгнула из окна 4 этажа с 6-месячным ребенком на руках. Сама получила перелом бедра, а малыш едва не лишился жизни, получив серьезные травмы головы. Еще раньше она оставила матери мужа двоих старших детей.