Водитель, сбивший и избивший парковщика может сесть за решетку на 5 лет

Водитель "Мерседеса", который сначала сбил, а потом избил сотрудника парковки в Бишкеке, арестован на 20 дней. Сейчас он находится в СИЗО. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

- Материалы дела переданы следователю. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", - прокомментировали в ГУВД столицы.

По данной статье уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 5 лет или штраф в размере от 180 до 220 тысяч сомов.