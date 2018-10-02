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Водитель, сбивший и избивший парковщика может сесть за решетку на 5 лет

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- Екатерина Улитина
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Водитель "Мерседеса", который сначала сбил, а потом избил сотрудника парковки в Бишкеке, арестован на 20 дней. Сейчас он находится в СИЗО. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

- Материалы дела переданы следователю. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", - прокомментировали в ГУВД столицы.

По данной статье уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 5 лет или штраф в размере от 180 до 220 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/373912
Теги:
ГУВД, СИЗО, хулиганство, Бишкек, уголовное дело
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Комментарии
Хитоми
02.10.2018, 12:02

А какой штраф за убийство? КЫРГЫЗСТАН-страна чудес. Был бы рад правосудию если бы он отсидел один год

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