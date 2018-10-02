Дочь Гульнары Каримовой бежала в Лондон

Дочь Гульнары Каримовой и внучка первого президента Узбекистана Иман Каримова вылетела из Ташкента в Лондон. Об этом она сама написала на своей странице в Instagram.

Иман Каримова выложила на своей странице в Соцсети фото посадочного талона на рейс HY201 "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту Ташкент-Лондон. Из которого следовало, что она вылетает 28 сентября. Но, как отмечают зарубежные СМИ, в аэропорту она была тщательно досмотрена. Из-за чего вылет был задержан на полтора часа. Обыску, по некоторой информации, подвергся и личный компьютер Каримовой, о чем она написала в Instagram.

"Не все могут взломать. Берегите свои "devices" когда вылетаете из Ташкента, так как их могут просто хакнуть, как мой компьютер. Но это только если за вами "присматривают" и заботятся одновременно".

Отмечается, что в Лондоне проживает сын Гульнары и старший брат Иман - Ислам Каримов (младший), которой попросил убежища в Великобритании. Старший внук президента Каримова проживает в Лондоне с тех пор, как в Узбекистане в отношении Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело. Об Иман не было ничего слышно, с тех пор, как её мать посадили под домашний арест в 2015 году.

В последний раз информацию о судьбе Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала 28 июля 2017 года на своем официальном сайте. По данным ведомства, в августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний. Позже в Узбекистане против Гульнары Каримовой открыли новое уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем.