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Кыргызстанец пытался попасть в Узбекистан по чужому паспорту

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- Виктория Григоренко
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Пограничники пункта пропуска "Чечме-автодорожный" задержали гражданина Кыргызстана, пытавшего проехать в анклав Сох Узбекистана по чужому паспорту. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

"Накануне кыргызстанец А.А., 1997 г.р., при прохождении паспортного контроля предъявил пограничному наряду паспорт, выданный на имя другого гражданина - С.Ш., 1985 г.р. В ходе тщательной проверки пограничники выявили несоответствие внешности предъявителя с фотографией в документе, а позднее, во время опроса, гражданин А.А. признался в том, что использовал паспорт родственника", - проинформировали в ведомстве.

Как уточняется, после оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/373915
Теги:
граница, паспорт, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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