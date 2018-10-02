Главарь банды, сбежавший от милиционеров, до сих пор не найден

Глава преступной банды Жылдызбек Бекмурзаев находится в бегах с прошлого года. Он улизнул от охранников казахской колонии и вернулся на родину. В Кыргызстане нашел приспешников и занялся грабежами, убийствами и вооруженными нападениями.

Последний раз Бекмурзаева видели в Ошской области вечером 19 сентября. Он с подельником попался на глаза милиционерам, патрулирующим один из районов в городе Кара-Суу.

- Ориентировка на Бекмурзаева разослана по всем постам, но подозреваемый в преступлениях не найден. Он скрывается где-то в Кыргызстане и территорию республике не покидал, - прокомментировали VB.KG в УВД Ошской области.

Подельники Жылдызбека Бекмурзаева ранее задержаны сотрудниками МВД.