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Главарь банды, сбежавший от милиционеров, до сих пор не найден

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- Екатерина Улитина
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Глава преступной банды Жылдызбек Бекмурзаев находится в бегах с прошлого года. Он улизнул от охранников казахской колонии и вернулся на родину. В Кыргызстане нашел приспешников и занялся грабежами, убийствами и вооруженными нападениями.

Последний раз Бекмурзаева видели в Ошской области вечером 19 сентября. Он с подельником попался на глаза милиционерам, патрулирующим один из районов в городе Кара-Суу.

- Ориентировка на Бекмурзаева разослана по всем постам, но подозреваемый в преступлениях не найден. Он скрывается где-то в Кыргызстане и территорию республике не покидал, - прокомментировали VB.KG в УВД Ошской области.

Подельники Жылдызбека Бекмурзаева ранее задержаны сотрудниками МВД.


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URL: https://www.vb.kg/373916
Теги:
МВД, ОПГ, Ошская область, побег, розыск, Жылдызбек Бекмурзаев
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