На Иссык-Куле найден труп 9-летнего мальчика с признаками удушья

На окраине города Чолпон-Ата накануне, 1 октября, был найден труп мальчика с признаками асфиксии. Об этом VB.KG сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он отметил, что родители 9-летнего ребенка, страдающего аутизмом, обратились в милицию с заявлением о пропаже также вчера.

- Вечером нашли тело. По предварительной информации он был задушен мешком от картошки. Сейчас мы прорабатываем все версии: мог ли ребенок сделать суицид или его убили. Назначена судмедэкспертиза. По ее результатам дадим подробную информацию, - рассказал Усубакунов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.