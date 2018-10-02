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На Иссык-Куле найден труп 9-летнего мальчика с признаками удушья

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- Оксана Гут
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На окраине города Чолпон-Ата накануне, 1 октября, был найден труп мальчика с признаками асфиксии. Об этом VB.KG сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он отметил, что родители 9-летнего ребенка, страдающего аутизмом, обратились в милицию с заявлением о пропаже также вчера.

- Вечером нашли тело. По предварительной информации он был задушен мешком от картошки. Сейчас мы прорабатываем все версии: мог ли ребенок сделать суицид или его убили. Назначена судмедэкспертиза. По ее результатам дадим подробную информацию, - рассказал Усубакунов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/373920
Теги:
Иссык-Кульская область, суицид, убийство, Чолпон-Ата, следствие, погиб ребенок
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