Депутаты-пенсионеры: кто и сколько получает от государства

В Жогорку Кенеше работают 9 депутатов-пенсионеров. Как напомнила накануне замминистра труда и соцразвития Лунара Мамытова, в соответствии с законом КР мужчины уходят на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет. Но среди парламентариев есть те, кто получает ежемесячную пенсию по инвалидности, как социал-демократ Дастан Бекешев и те, кто служил в таможенных органах. Это Салайдин Айдаров от "Кыргызстана" и Исхак Масалиев от "Онугуу-Прогресс".

Редакция VB.KG решила узнать, каков размер пенсий у народных избранников, хватает ли на "хлеб с маслом", или даже на отпуск за рубежом остается?

Так, согласно поданной в 2017 году единой налоговой декларации, самую низкую "доплату за возраст" получает депутат от СДПК Айнуру Алтыбаева – примерно 6 тысяч 176 сомов в месяц. А самую высокую – бывший Генпрокурор, а ныне депутат от "Бир Бола" Мыктыбек Абдылдаев. Его пенсия составляет около 60 тысяч сомов в месяц.

Впрочем, уважаемые читатели, смотрите сами.

Абдылдаев Мыктыбек Юсупович - 65 лет, депутат ЖК КР от фракции "Бир Бол"

Зарплата по месту основной работы: 997 146 сомов в год;

Пенсия: 714 546 сомов (примерно 59 545 сомов в месяц).

Айдаров Салайдин Абдираевич – 49 лет (в 2009 году был уволен со службы в таможенных органах по выслуге лет), депутат ЖК КР от фракции "Кыргызстан"

Зарплата по месту основной работы: 786 243 сомов в год;

Пенсия: 198 336 сомов (16 528 сомов в месяц).

Артыков Анвар Артыкович, 67 лет, депутат ЖК КР от фракции СДПК

Зарплата по основному месту работы: 1 065 324 сомов в год;

Пенсия: 278 667 сомов (примерно 23 222 сомов в месяц).

Алтыбаева Айнуру Тойчиевна, 60 лет, депутат ЖК КР от фракции СДПК

Зарплата по основному месту работу: 945 120 сомов в год;

Пенсия: 74 120 сомов (примерно 6 176 сомов в месяц).

Бекешев Дастан Далабайевич, 35 лет, депутат ЖК КР от фракции СДПК

Зарплата по основному месту работы: 1 124 477 сомов в год;

Пенсия по инвалидности: 81 552 сомов (6796 сомов в месяц).

Маматов Абдимуктар Маматович, 68 лет, депутат ЖК КР от фракции "Ата Мекен"

Зарплата по основному месту работы: 728 940 сомов в год;

Пенсия: 206 128 сомов (примерно 17 177 сомов в месяц).

Масалиев Исхак Абсаматович, 58 лет (с 1994 по 1998 год служил в таможенных органах), депутат ЖК КР от фракции "Онугуу-Прогресс"

Зарплата по основному месту работы: 745 085 сомов в год;

Пенсия: 341 363 сомов (примерно 28 446 сомов в месяц).

Орозова Карамат Бабашевна, 60 лет, депутат ЖК КР от фракции СДПК

Зарплата по основному месту работы: 895 821 сомов в год;

Пенсия: 128 368 сомов (примерно 10 697 сомов в месяц).

Субанбеков Бакирдин Жамалович, 66 лет, депутат ЖК КР от фракции "Бир Бол"

Зарплата по основному месту работы: 759 258 сомов в год;

Пенсия + все виды пособий, стипендий и единоврем.платежей: 580 818 сомов.

Совсем скоро депутатов-пенсионеров прибавится на одного. 7 октября текущего года нардепу ЖК КР от фракции "Республика - Ата Журт"

Исаевой Динаре Шертаевне исполнится 58 лет. Какая пенсия ее ждет пока не известно.

А вот зарплата по месту основной работы составляет 989 192 сомов в год.