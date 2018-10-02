Депутаты-пенсионеры: кто и сколько получает от государства

Скажите,де они заработали такую пенсию? И кто делал расчёт? Я тоже хочу такую пенсию. Любую из списка... У меня и стаж хороший!!!
В Жогорку Кенеше работают 9 депутатов-пенсионеров. Как напомнила накануне замминистра труда и соцразвития Лунара Мамытова, в соответствии с законом КР мужчины уходят на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет. Но среди парламентариев есть те, кто получает ежемесячную пенсию по инвалидности, как социал-демократ Дастан Бекешев и те, кто служил в таможенных органах. Это Салайдин Айдаров от "Кыргызстана" и Исхак Масалиев от "Онугуу-Прогресс".
Редакция VB.KG решила узнать, каков размер пенсий у народных избранников, хватает ли на "хлеб с маслом", или даже на отпуск за рубежом остается?
Так, согласно поданной в 2017 году единой налоговой декларации, самую низкую "доплату за возраст" получает депутат от СДПК Айнуру Алтыбаева – примерно 6 тысяч 176 сомов в месяц. А самую высокую – бывший Генпрокурор, а ныне депутат от "Бир Бола" Мыктыбек Абдылдаев. Его пенсия составляет около 60 тысяч сомов в месяц.
Впрочем, уважаемые читатели, смотрите сами.
Абдылдаев Мыктыбек Юсупович - 65 лет, депутат ЖК КР от фракции "Бир Бол"
Зарплата по месту основной работы: 997 146 сомов в год;
Пенсия: 714 546 сомов (примерно 59 545 сомов в месяц).
Айдаров Салайдин Абдираевич – 49 лет (в 2009 году был уволен со службы в таможенных органах по выслуге лет), депутат ЖК КР от фракции "Кыргызстан"
Зарплата по месту основной работы: 786 243 сомов в год;
Пенсия: 198 336 сомов (16 528 сомов в месяц).
Артыков Анвар Артыкович, 67 лет, депутат ЖК КР от фракции СДПК
Зарплата по основному месту работы: 1 065 324 сомов в год;
Пенсия: 278 667 сомов (примерно 23 222 сомов в месяц).
Алтыбаева Айнуру Тойчиевна, 60 лет, депутат ЖК КР от фракции СДПК
Зарплата по основному месту работу: 945 120 сомов в год;
Пенсия: 74 120 сомов (примерно 6 176 сомов в месяц).
Бекешев Дастан Далабайевич, 35 лет, депутат ЖК КР от фракции СДПК
Зарплата по основному месту работы: 1 124 477 сомов в год;
Пенсия по инвалидности: 81 552 сомов (6796 сомов в месяц).
Маматов Абдимуктар Маматович, 68 лет, депутат ЖК КР от фракции "Ата Мекен"
Зарплата по основному месту работы: 728 940 сомов в год;
Пенсия: 206 128 сомов (примерно 17 177 сомов в месяц).
Масалиев Исхак Абсаматович, 58 лет (с 1994 по 1998 год служил в таможенных органах), депутат ЖК КР от фракции "Онугуу-Прогресс"
Зарплата по основному месту работы: 745 085 сомов в год;
Пенсия: 341 363 сомов (примерно 28 446 сомов в месяц).
Орозова Карамат Бабашевна, 60 лет, депутат ЖК КР от фракции СДПК
Зарплата по основному месту работы: 895 821 сомов в год;
Пенсия: 128 368 сомов (примерно 10 697 сомов в месяц).
Субанбеков Бакирдин Жамалович, 66 лет, депутат ЖК КР от фракции "Бир Бол"
Зарплата по основному месту работы: 759 258 сомов в год;
Пенсия + все виды пособий, стипендий и единоврем.платежей: 580 818 сомов.
Совсем скоро депутатов-пенсионеров прибавится на одного. 7 октября текущего года нардепу ЖК КР от фракции "Республика - Ата Журт"
Исаевой Динаре Шертаевне исполнится 58 лет. Какая пенсия ее ждет пока не известно.
А вот зарплата по месту основной работы составляет 989 192 сомов в год.