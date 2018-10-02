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На судью Свердловского райсуда возбудили уголовное дело

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- Виктория Григоренко
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Генеральным прокурором КР возбуждено уголовное дело в отношении судьи Свердловского районного суда города Бишкек Э.Д. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как отмечается, судья обвиняется по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением", 315 "Служебный подлог" и 328 "Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления" УК КР.

"Установлено, что 5 июля 2016 года вышеуказанным судьей по незарегистрированному в установленном порядке исковому заявлению А.Э., в нарушение норм гражданского производства рассмотрено дело и вынесено заведомо неправосудное заочное решение, в последующем повлекшее за собой смену собственника. В результате чего, были нарушены права и законные интересы директора ОсОО "С" Ш.И", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Уточняется, что отдельные работники Свердловского районного суда, злоупотребляя должностным положением, также способствовали рассмотрению вышеуказанного заявления судьей Э.Д.

"3 апреля 2018 года определением апелляционной инстанции Бишкекского горсуда заочное решение Свердловского районного суда отменено, и гражданское дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Уголовное дело для организации расследования передано в ГСУ ГКНБ КР", - подчеркнули в надзорном органе.


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URL: https://www.vb.kg/373923
Теги:
Генеральная прокуратура, суд, судья, уголовная ответственность, Бишкек, Откурбек Джамшитов
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