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Адвокат не может обжаловать меру пресечения Кубанычбеку Кулматову

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- Оксана Гут
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Верховный суд отказал адвокату Кубанычбека Кулматова в рассмотрение жалобы о смягчении меры пресечения. Тем самым он оставил в силе решение предыдущих инстанций о заключении экс-мэра Бишкека в СИЗО ГКНБ до 28 октября.

Как заявил журналистам адвокат Сергей Слесарев, гособвинитель даже не обосновал прекращение рассмотрения поданного им ходатайства. При этом, уверен он, грубо нарушены нормы Конституции КР.

Напомним, Кубанычбек Кулматов обвиняется по ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК КР.

А также в том, что будучи мэром Бишкека нецеленаправленно использовал средства, выделенные китайской компанией TBEA в рамках проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека".

К слову о компании TBEA, накануне поздно вечером Первомайский районный суд Бишкека продлил содержание под стражей СИЗО ГКНБ бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову до 5 декабря. Он, напомним, обвиняется в лоббировании китайской компании при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека".


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URL: https://www.vb.kg/373928
Теги:
Верховный суд, наказание, ГКНБ, СИЗО, ТЭЦ, Кубанычбек Кулматов, Сапар Исаков
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