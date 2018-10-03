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В Госэкотехинспекции после заявлений экс-прессекретаря начнутся "зачистки"

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- ВБ
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Сообщение Секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики по результатам изучения вопросов, озвученных гражданкой Анарой Мамбеталиевой о фактах нарушений в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР.

Распоряжением Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики Досалы Эсеналиева была образована межведомственная рабочая комиссия по изучению вопросов, озвученных в обращении гражданки Анары Мамбеталиевой об отдельных фактах коррупции в деятельности Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, сообщает отдел информационной политики Аппарата президента КР.

По вопросу освобождения А. Мамбеталиевой от занимаемой должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции Комиссией установлено следующее.

Решение (приказ) об освобождении А.Мамбеталиевой от занимаемой должности было принято преждевременно и в нарушение требований действующего законодательства Кыргызской Республики. Соответствующий акт прокурорского реагирования направлен в Госэкотехинспекцию.

Проверкой законности выплаты премий и материальной помощи сотрудникам центрального аппарата и территориальных подразделений Госэкотехинспекции установлено, что в нарушение установленных нормативных правовых актов за счет сэкономленных бюджетных средств по фонду оплаты труда выдавались премии работникам не в качестве поощрения за результаты работы, а как дополнительная заработная плата со ссылкой на праздничные даты.

Так, за 2016 год произведены выплаты премий к праздничным датам на общую сумму 5 178 936 сомов. Аналогичным образом, в 2017 году произведены выплаты премий на общую сумму 2 030 666 сомов. Всего 7 209 602 сома.

Кроме того, за счет сэкономленных бюджетных средств по фонду оплаты труда в нарушение требований законодательства необоснованно произведены выплаты материальной помощи работникам Госэкотехинспекции за 2016 год в сумме 1 224 507 сомов, за 2017 год в сумме 1 816 317 сомов и с января по 4 сентября 2018 года в сумме 584 867 сомов. Всего 3 625 691 сом.

Кроме того, проверкой выявлено, что в нарушение установленных требований ответственными работниками финансово-экономического управления Госэкотехинспекции в отдельных случаях выплаты заработной платы работникам произведены больше фактически начисленной суммы с перечислением на личные карточные счета и одновременно наличными денежными средствами из кассы.

По состоянию на 1 сентября 2018 года излишне выплаченная сумма заработной платы работникам центрального аппарата Госэкотехинспекции составила 396 113 сомов.

Из кассы Госэкотехинспекции незаконно выданы наличными денежными средствами для приобретения подарков в общей сумме 45 000 сомов, при этом отсутствуют подтверждающие документы о приобретении и выдаче подарков.

В ходе проверки по вопросу соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики о государственных закупках, законности выплаты премий и материальной помощи, приобретение форменной одежды и их распределение, выявлены ряд нарушений закона.

Со стороны Госэкотехинспекции поставщику перечислено 1 167 335 сомов, тогда как, сумма поставляемых по конкурсу товаров составляла всего лишь 796 450 сомов. Таким образом, на расчетный счет поставщика излишне перечислено 370 885 сомов, а с учетом штрафных санкций (за несвоевременную поставку) в доход республиканского бюджета подлежит возмещению 394 800 сомов.

Госэкотехинспекций заключен договор государственных закупок, по условиям которого поставщик обязался произвести поставку 3-х единиц специального грузопассажирского полноприводного автомобиля в течение 30 календарных дней, со дня заключения договора, т. е. до 3 марта 2018 года. Однако, поставщиком условия договора не исполнены и до настоящего времени не были осуществлены поставки указанных автомашин.

Проверкой законности приобретение форменной одежды для сотрудников Госэкотехинспекции и их распределение установлено, что в нарушение требований постановления Правительства Кыргызской Республики "О ведомственной форменной одежде и знаках различия сотрудников Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики" за 2016–2017 годы и с января месяца по сентябрь 2018 года за счет средств республиканского бюджета приобретены форменные одежды для 45 работников финансово-экономического управления, младшего и технически обслуживающего персонала (делопроизводителя, секретаря руководителя, водителя) на сумму 268 055 сомов, которым не предусмотрено ношение ведомственной формы одежды.

Комиссией проведен мониторинг в Госэкотехинспекции в сфере государственной гражданской службы и выявлены грубые нарушения законодательства.

В ходе проверки установлено, что в нарушение норм Трудового кодекса Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" имеются факты назначения лиц на вакантные административные государственные должности "по трудовому договору на основании ст. 55 Трудового кодекса Кыргызской Республики". А период таких "временных" назначений длится продолжительное время.

Анализ изучения распорядительных актов по личному составу, а также других материалов указывает, что наблюдается практика назначения на вакантные должности с заключением срочных договоров и в последующем участие назначаемых лиц с вышеуказанной формулировкой в открытом конкурсе, по результатам которого они де-юре назначаются в соответствии с законодательством о государственной службе. Тем самым, ограничиваются права других конкурсантов, участвующих в открытом конкурсе.

Подобные факты вызывают недоверие со стороны граждан к государственным органам и органам местного самоуправления, а также ставят под сомнение объективность проведения конкурса.

Анализ организации и эффективности деятельности руководства Госэкотехинспекции показал отсутствие целенаправленной работы по повышению качества и оптимизации деятельности возглавляемого государственного органа. Отмечается некомпетентность и отсутствие необходимой квалификации у руководства инспекции и низкая исполнительская дисциплина.

Руководством Госэкотехинспекции фактически не проводится антикоррупционная политика. Отсутствует анализ и оценка эффективности, четких превентивных мер и функций по предотвращению коррупционных рисков и коррупционной составляющей в возглавляемом ведомстве, что позволяет стабильно существовать коррупционным возможностям в системе Госэкотехинспекции.

В целях оперативного реагирования и исправления создавшейся ситуации в ГИЭТБ Комиссия пришла к следующему заключению:

Госэкотехинспекция не должным образом реализует возложенные в соответствии с нормативными правовыми актами цели и задачи, что в целом отражается на эффективности деятельности данного государственного органа. Государственная политика в противодействии коррупции в ГИЭТБ практически не реализуется.

Указанные в обращении А.Мамбеталиевой доводы по имеющимся нарушениям закона в ГИЭТБ, в том числе в финансовой и кадровой сфере частично подтвердились и свидетельствует о грубых нарушениях и бездеятельности руководства ГИЭТБ и руководителей профильных направлений при реализации предусмотренных законодательством функций.

В процессе работы комиссии по выявленным нарушениям закона со стороны Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики внесены соответствующие акты прокурорского реагирования.

Комиссией даны рекомендации по устранении и улучшению кадровой работы.

Учитывая, что обращение А. Мамбеталиевой вызвало в средствах массовой информации общественный резонанс, поддержку населения в части открытого обращения по фактам коррупции в ГИЭТБ, а также принимая во внимание выявленные нарушения, Комиссией рекомендовано руководству Правительства Кыргызской Республики рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности ряда должностных лиц Госэкотехинспекции, включая статс-секретаря, и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности от начальников управлений до руководителя государственного органа. Профильными подразделениями Аппарата Правительства Кыргызской Республики проанализировать действующие нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ГИЭТБ, а также структуру и функционал по вопросу эффективности и соответствия целям и задачам, возложенным на ГИЭТБ.


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URL: https://www.vb.kg/373947
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, нарушения, правительство, президент, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, совбез, Анара Мамбеталиева, Досалы Эсеналиев
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