Скандальное повышение. Власти сравняли зарплату хирурга и медсестры

После последнего повышения зарплата медсестер в поликлиниках сравнялась с зарплатами хирургов, реаниматологов, анастезиологов. Об этом VB. KG сообщил источник в одной из столичных больниц.

В итоге власти создали огромную пропасть по оплате труда между врачами первичной медпомощи и стационарами медработниками: больниц, хирургических отделений, реанимаций, говорит собеседник редакции.

- Правительство попросту слукавило. На деле громкое повышение в 25-30 тысяч коснулось лишь семейных врачей. А вот медсестры и врачи, занимающиеся лечением тяжелых пациентов, остались у обочины с максимальной ставкой в 13 тысяч сомов. То есть это несколько странно, что опытный реаниматолог и медсестра в ГСМ будут получать одинаково! Сколько продлится подобное откровенное издевательство, также не ясно. Нам, врачам, открыто сказали, что до тех пор, пока не изыщут дополнительные средства в бюджете. И это при том, что в больнице врачи работают сутками, а в поликлинике строго 6-8 часов! Единственное, что порождает такая разница – обиду и еще большее желание взимать дополнительное "поощрение" с пациентов, - сетует медик.

Конечно, уверен источник, профилактика в медицине очень важна, этим как раз и занимаются участковые врачи.

- Да и по штатным единицам, насколько мне известно, существенная нехватка – из 3,5 тысяч предусмотренных позиций заняты только около двух тысяч. Но разве это справедливо, что зарплата одних осталась в 12 тысяч сомов, а других поднялась до 30?! А потом удивляются, откуда в больницах такой масштаб коррупции, - завершил он.

Напомним, накануне правительство увеличило зарплаты семейным врачам и медсестрам. Согласно данным Минздрава КР, отныне максимальная ставка специалиста поликлиники поднята до 30 тысяч сомов, а семейной медсестры до 12.