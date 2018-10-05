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Гражданка Кыргызстана выпала из окна своей квартиры в Абу-Даби

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- Екатерина Улитина
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Гражданка Кыргызстана выпала из окна своей квартиры в Абу Даби. Об этом VB.KG сообщили представители кыргызской диаспоры в Объедененных арабских Эмиратах.

По словам Наргизы Кадыровой, которая опубликовала пост с просьбой о помощи собрать деньги на билеты родным в ОАЭ, погибшую девушку звали Алтынай.

- Последние 4 года она работала продавцом в Абу-Даби. Все ее знают как отзывчивую, добрую и хорошую девушку, - рассказала Наргиза Кадырова.

В МИД Кыргызстана VB.KG сообщили, что сейчас расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы ОАЭ. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались, пообещав предоставить более подробную информацию после окончания расследования.

- Сейчас Министерство иностранных дел совместно с Посольством Объединенных Арабских Эмиратов прорабатывает вопрос отправки тела в Кыргызстан, - добавили в ведомстве.

По данным представителей кыргызской диаспоры сейчас в Арабские Эмираты уже прилетели родственники погибшей.


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URL: https://www.vb.kg/373989
Теги:
МИД, ОАЭ, соотечественники, Кыргызстан, выпрыгнула из окна, Наргиза Кадырова, Абу-Даби
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