Гражданка Кыргызстана выпала из окна своей квартиры в Абу Даби. Об этом VB.KG сообщили представители кыргызской диаспоры в Объедененных арабских Эмиратах.

По словам Наргизы Кадыровой, которая опубликовала пост с просьбой о помощи собрать деньги на билеты родным в ОАЭ, погибшую девушку звали Алтынай.

- Последние 4 года она работала продавцом в Абу-Даби. Все ее знают как отзывчивую, добрую и хорошую девушку, - рассказала Наргиза Кадырова.

В МИД Кыргызстана VB.KG сообщили, что сейчас расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы ОАЭ. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались, пообещав предоставить более подробную информацию после окончания расследования.

- Сейчас Министерство иностранных дел совместно с Посольством Объединенных Арабских Эмиратов прорабатывает вопрос отправки тела в Кыргызстан, - добавили в ведомстве.

По данным представителей кыргызской диаспоры сейчас в Арабские Эмираты уже прилетели родственники погибшей.