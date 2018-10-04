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Природа сошла с ума: жуткий град повредил машины, есть жертвы

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- Виктория Григоренко
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Российский ресурс Life.ru опубликовал видео непогоды, обрушившейся 2 октября нынешнего года на российский город Краснодар. Ураганный ветер и сильный град повредил деревья, припаркованные автомашины и даже строительный кран. Есть жертвы и среди граждан.

Сочувствуем краснодарцам. Приятного в таких фокусах природы мало.

В это время в Кыргызстане синоптики предсказывают сухой и теплый октябрь. Понижение температуры до минусовых значений ожидается лишь во второй декаде октября. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР.

Чуйская и Таласская области

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1- 3 градуса выше климатической нормы и составит в Чуйской долине + 11-13, в Таласской долине + 8…10, в предгорных районах и в Кеминской долине + 6-8 тепла.

В первой декаде месяца ожидается преобладание теплых температур. Так ночью + 8-13, днем + 24-29 тепла. Понижение произойдет во второй и третьей декадах октября. Температуры воздуха ночью упадут до + 2-7 ночью, днем до 20-25 тепла. В Кеминской, Таласской долинах и в предгорных районах в первой декаде месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 2 -7, днем 22…27 тепла. Во второй и третьей декадах ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, в отдельные ночи возможны заморозки до -1… -3°, днем до 18…23° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы.

Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы и составит + 12-14, в предгорных районах + 9-11. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы.

В первой декаде месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 10-15, днем 24-29 тепла. Во второй и третьей декадах ожидается понижение температуры воздуха ночью до 6-11, днем до 19-24 тепла.

В предгорных районах в первой декаде месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 6-11, днем 19-24 тепла. Во второй и третьей декадах ожидается понижение температуры воздуха ночью до + 1-6, в отдельные ночи возможны заморозки до 0…-2°.

Иссык-Кульская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше климатической нормы и составит 8…10° тепла. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 3-8 градусов, днем 15-20 тепла, по востоку Иссык-Кульской котловины ночью 1- 6 тепла, во второй половине месяца возможно понижение до -2…-4° мороза, днем 13-18 тепла.

Нарынская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит 5…7° тепла. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы.

В течение месяца ночью ожидается колебание температуры воздуха от 1-6 градусов тепла до 0…-5° мороза, днем в пределах 13-18 тепла.

Зона пастбищ

Алайская долина

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит 0…2° тепла. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы

В течение месяца ночью ожидается преобладание температуры воздуха -3…-8 мороза, днем в первой половине месяца 9-14, во второй половине месяца 3-8 тепла.

Суусамырская долина

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…-5 до -6…-11 мороза, днем от 8-13 градусов до 14-19 тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы.


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URL: https://www.vb.kg/373990
Теги:
погода, Россия, стихийные бедствия, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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