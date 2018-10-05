Сооронбай Жээнбеков: Международные нормы устарели

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков открывая ежегодный Международный Иссык-Кульский форум в своей речи заявил, что международные нормы устарели, а институты для регулирования мировых отношений требуют обновления.

- Глобализация хотя и сделала государства мира одинаковыми по отдельным признакам, но также ещё больше усугубились многие различия между ними. Не уменьшились социально-экономические различия между богатыми странами Запада и другими странами. "Золотой миллиард" и "голодный миллиард" Земного шара сегодня живут в разных мирах. Обострившиеся противоречия, локальные войны, в том числе торговые войны, миграция миллионов людей стали тяжелой ношей для человечества. Предотвращение противостояний между религиями, стремление к толерантной жизни, недопущение духовного обнищания - остаются весьма актуальной глобальной темой, - считает Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства в разрезе этих новых глобальных проблем отметил важность проходящего Иссык-Кульского форума, посвящённого творчеству Чингиза Айтматова.

- Разрушающаяся экология, обеспечение жизни в гармонии с природой, межнациональное согласие, укрепление интеграции между странами, о которых пророчески писал Чингиз Айтматов, сегодня остаются не только актуальными, но и обрели более острый характер, чем прежде. Обсуждение этих проблем входит в основные цели сегодняшнего форума, - уверен президент.

Международный Иссык-Кульский форум впервые прошёл в 1986 году по инициативе писателя Чингиза Айтматова. В этом году работа форума будет посвящена его творчеству и вызовам современности. Сегодня мероприятие будет проходить в Бишкеке, завтра участники продолжат работу на Иссык-Куле. Всего для участия в форуме приехали 125 участников из 25 стран.