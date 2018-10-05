На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение

Накануне в 23:02 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 3.5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Академии наук КР.

Как отмечается, очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Узбекистана на глубине 29 километров.

- В населенных пунктах КР интенсивность подземных толчков составила: в селе Джаны-Джер, Джийде, Сузак, Арал, Кюмюш-Азиз, Джар-Кыштак - 3,5 балла, в городе Джалал-Абад, в селе Бек-Абад, Кайырма – 3 балла, в Оше, Кара-Суу, Базар-Коргоне -2,5 балла, - проинформировали в ИС НАН КР.