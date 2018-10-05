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Сооронбай Жээнбеков: Чингиз Айтматов прославил на весь мир образ кыргызов

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, открывая Международный Иссык-Кульский форум, подчеркнул огромную роль Чингиза Айтматова в мировой литературе и его неоценимый вклад в историю цивилизации.

- Чингиз Айтматов в своих работах писал о жизни кыргызов и вывел свой народ на орбиту мировой культуры. Он смог на весь мир прославить образ кыргызов, кыргызский характер, мировозрение кыргызов и через них отражал чаяния и надежду, радость и печаль всего человечества, - сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что великий кыргызский писатель всегда призывал человечество бережнее относиться к природе и к нашей планете. "Мы все в одной лодке, а под нами великий космический океан",- процитировал Айтматова Глава государства.

Напомним, сегодня в Бишкеке открылся Международный Иссык-Кульский форум "Чингиз Айтматов и вызовы современности". С завтрашнего дня участники форума продолжат работу в Чолпон-Ате.


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URL: https://www.vb.kg/374003
Теги:
литература, президент, форум, Кыргызстан, Иссык-Куль, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов
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