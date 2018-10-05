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Путин и Горбачёв обратились к участникам Иссык-Кульского форума

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- Екатерина Улитина
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Владимир Путин обратился к участникам Международного Иссык-Кульского форума "Чингиз Айтматов и вызовы современности".

Обращение президента России зачитал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Кыргызстане Андрей Крутько.

- Столь представительный форум, собравший гостей из многих стран, приурочен к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова - выдающегося писателя и мыслителя, общественного деятеля и дипломата.

Богатое духовное наследие Чингиза Торекуловича остается востребованным во всем мире. Его мудрые мысли, высокие гуманистические ценности, которые он отстаивал всю свою жизнь, продолжают вдохновлять людей, служить для них нравственным ориентиром, - говорится в послании Владимира Путина.

Президент России отметил актуальность вопросов, которые стоят на повестке форума - продвижения межцивилизационного и межконфессионального диалога, противодействия религиозному и политическому экстремизму, защиты прав человека, развития образования и просвещения.

- Вас ожидают интересные и содержательные дискуссии. Выдвинутые на форуме идеи и инициативы, несомненно, послужат укреплению взаимопонимания и сотрудничества между разными странами и народами, - заключил Путин.

Кроме того, свое послание передал экс-президент СССР Михаил Горбачев.

- Приветствую участников III Международного Иссык-Кульского Форума, который проходит в знаменательный год - год 90-летия Чингиза Айтматова.

Я уверен, что эта дата еще будет отмечаться в разных уголках планеты. Ведь Чингиз Торекулович пользовался и благодаря своим книгам продолжает пользоваться любовью и признанием миллионов людей в мире. Настоящий властитель дум, он отдавал свой талант людям. Его творчество и вся его деятельность пронизаны уважением к человеку, беспокойством за судьбы людей, - говорится в сообщении Михаила Горбачева.

От себя Андрей Крутько добавил, ему посчастливилось лично познакомиться с Чингизом Айтматовым в Брюсселе.

- Я навсегда запомню моменты, когда он читал нам отрывки из своих новых произведений, - заключил дипломат.


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URL: https://www.vb.kg/374017
Теги:
Андрей Крутько, Владимир Путин, Чингиз Айтматов, форум, Иссык-Куль
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